A demisionat din cauza lipsei de comunicare cu inspectorul general

Ieri, prof. Mioara Sorescu, fost inspector general adjunct până la 1 septembrie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, și-a dat demisia din actuala funcție de inspector resurse umane, motivând lipsa de comunicare cu actualul inspector general, prof. Aliss Andreescu. „I-am fost foarte aproape atunci când a plecat din inspectorat, ca urmare a procesului în care s-a aflat, și mi-am dorit și acum să colaborăm la fel de bine, dar, din păcate, am descoperit un alt om în funcția de inspector general. S-a schimbat foarte mult persoana aceea caldă și bună cu care puteam discuta cele mai diverse probleme din educație. Ieri (marți, 12 octombrie – n.r.), când am încercat să-i aduc la cunoștință intenția mea de a părăsi funcția de inspector resurse umane, mi-a spus să n-o ameninț. Regret faptul că nu am putut colabora la fel de bine și din pozițiile pe care le dețineam amândouă în actuala structură, mai ales că am încercat în nenumărate rânduri să-i dovedesc implicarea mea în bunul mers al activității acestei instituții. Mai trist este faptul că se lasă influențată de persoane din cadrul inspectoratului și, în final, nu se va sfârși bine”, a mai declarat pentru „Cuget Liber”, prof. Sorescu. Prof. Maria Sorescu se va întoarce la catedra de biologie a Liceului Teoretic „Traian”.