A ajuns Universitatea "Ovidius" un business? "Nu putem la preţ de dumping"

A ajuns Universitatea "Ovidius" un business? "Nu putem la preț de dumping"

Ieri, la campusul Universității „Ovidius”, a avut loc deschiderea oficială a… porților, în cadrul unui eveniment ce-și propune să facă publică oferta educațională.Care ofertă? Greu de precizat, atâta timp cât standurile facultăților ofereau pliante seci, cu descrierea bazei materiale, dar fără a fi actualizate cifrele de școlarizare. De taxe nici nu mai vorbim, că ele se află, la adevărata lor valoare, tocmai după ce s-au înscris viitorii studenți.„Locurile vor fi aceleași la nivel de țară, dar nu au fost repartizate pe fie-care universitate. Va urma o altă etapă. Probabil că vom pleca de la aceeași cifră, dar cu diferență la specializările care s-au bucurat de căutare anul trecut. Noi trebuie să câștigăm niște locuri pe care ulterior să le gestionăm. Probabil că, săptămâna viitoare, vom discuta în consiliul de administrație repartizarea pe facultăți. Vor fi masterate înghețate, sunt în acreditare secții noi, cum ar fi Ingineria civilă și o secție de la Facultatea de Inginerie mecanică. Vom urmări ce se întâmplă la această admitere pentru a ne putea face proiecția pe următorii patru ani”, declara rectorul Sorin Rugină.Cât despre taxe „sunt medii, ca dovadă că anul trecut am avut can-didați și din alte zone ale țării. Nici nu putem micșora aceste taxe sub nivelul prestației pe care o facem, pentru că au și ele în spate un calcul. Nu putem la preț de dumping”, a mai adăugat același rector.Și pentru că pe holurile universității tocmai ce intra un grup de liceeni de-a X-a de la Liceul „Grigore Moisil” din Tulcea, care ne-au declarat că sunt interesați în mod deosebit de medicină, l-am întrebat pe prof. univ. dr. Dan Iliescu, decanul Facultății de Medicină, dacă a propus cifre mai mari de școlarizare pentru anul universitar viitor. „Nu putem, pentru că sunt capacități instituționale deja date de ARACIS. Dar nu avem niciun dubiu în privința ocupării locurilor. Vor fi 250 pentru studenți români, 30 la asistenți de medicină generală și 70 la balneofizioterapie”, a declarat prof. Iliescu adăugând că și taxele vor fi cele de anul trecut.O altă facultate care s-a bucurat de interes la admiterea de anul trecut a fost cea de Matematică și informatică. „Într-adevăr, anul trecut ne-am ocupat toate locurile. Dacă mai venea încă un student plătitor de taxă nu aveam unde să îl introducem într-o schemă de școlarizare, pentru că toate locurile erau ocupate, și cele cu taxă și cele fără taxă. Ne-am gândit să extindem cifrele de școlarizare la secțiile de matematică-informatică și informatică. Și am depus cerințe în acest sens la acreditarea instituțională. Mai avem în vedere să introducem cele 19 cursuri schimbate față de anul trecut. Am găsit 19 cursuri ce pot fi schimbate cu noi tehnologii, readaptate cerințelor actuale. Am beneficiat, ce-i drept, și de finanțare în cadrul unui proiect european, pentru că altfel este greu să duci o muncă de sisif fără mici stimulente în cadrul unui colectiv”, a spus prof. univ. dr. Alexandru Bobe, decanul Facultății de Matematică.„Vom avea 90 de locuri la specializarea limba română care a primit acreditare ARACIS în 15 ianuarie. De asemenea, este o paletă foarte largă de limbi străine, adică sunt combinații foarte interesante”, a declarat prof. univ. dr. Cristina Tamaș, decanul Facultății de Litere.Am primit asigurări că săptămâna viitoare vom putea face publică oferta educațională.