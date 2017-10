Prof. Cornel Dumitrașcu, directorul Colegiului Tehnic "Tomis":

"A ajuns acest Bacalaureat cuiul lui Pepelea, cea mai urâtă formă de examinare a unui copil"

Prof. Cornel Dumitrașcu, directorul Colegiului Tehnic „Tomis”:„A ajuns acest Bacalaureat cuiul lui Pepelea, cea mai urâtă formă de examinare a unui copil”De câțiva ani încoace, cele mai mici procente de promovabilitate le obțin liceele tehnologice, din cauze deja cunoscute, dar ignorate de cei care ar trebui să oprească perpetuarea acestei situații.Prof. Cornel Dumitrașcu, directorul Colegiului Tehnic „Tomis” a clamat în repetate rânduri situația elevilor din aceste instituții de învățământ.- Cum au încheiat elevii dvs. această sesiune de bacalaureat?- Mulțumitor. Aș putea chiar să spun, fără modestie, într-un mod chiar bun, ținând cont de situația lor financiară, de situația familiilor lor, care au slabe posibilități materiale. Cei câțiva care nu au reușit, au totuși medii bunicele, în condițiile actuale, în sensul că ele sunt peste media de 5, dar nu întrunesc condiția promovării - media 6.Eu vin cu o considerație strict curriculară, întrucât liceele tehnologice sunt puternic dezavantajate, iar Bacalaureatul a devenit o mare problemă. Se fac, în cursul celor patru ani, diverse discipline tehnologice care, în final, nu se regăsesc cu niciuna din probele de examen. Și-atunci pentru ce ne mai numim liceu tehnologic? Dacă toți copiii, volens-nolens, trebuie să susțină acest examen la română, matematică și la alegere fizică, chimie, biologie?Legea educației din 2011 spune așa: Bacalaureatul se susține la acele discipline care au fost parcurse pe toți cei patru ani de liceu. Or la liceele tehnologice biologie se predă numai doi ani, în clasa a IX-a și a X-a. Atunci de ce să susțină la biologie? Și dacă spunem la alegere sunt numai fizica, chimia, biologia? Mie mi se pare o discriminare destul de serioasă, care nu este luată în considerație de către ministerul nostru. Eu vin și spun că ar trebui să se dea la orice disciplină la care elevul se simte pregătit când termină liceul. Așa era cândva: se putea da și la geografie, și la istorie, și la tehnologie. Înțeleg româna, matematica sunt imperios necesare, dar la alegere nu mi se pare că este corect ce se întâmplă în acest moment. Cum pot să spun la alegere între trei discipline, dintre care una nu îndeplinește condiția de a fi parcursă pe patru ani, în cazul liceelor tehnologice. Și mi se mai pare discriminatoriu să alegi între acestea trei pe care le-a ales cândva cineva. Aș vrea să știu și eu pe ce considerente s-au ales aceste trei discipline din 2008 încoace? Nu cred că o disciplină este inferioară față de alta. Nu cred că fizica, chimia, biologia au mai multă cadență decât istoria sau geografia. Istoria este cea dintâi carte a unei națiuni, geografia ne ghidează să cunoaștem această Europă unită.În cei 36 de ani pe care i-am împlinit în acest liceu și la catedră am parcurs tot felul de modalități de susținere a Bacalaureatului. Unul mai greu ca cel care se desfășoară în ultimii ani nu am văzut și nu mi se pare corect atât față de elev, cât și față de societate. Dar mai ales față de eforturile pe care le facem noi, profesorii din liceele tehnologice, pentru a aduce un copil care intră cu medii de 2 și 3 să susțină un Bacalaureat în condiții egale cu ceilalți copii, care provin din familii înstărite și care au alte posibilități de pregătire și în particular. Din 1990 acest examen s-a susținut la română, matematică și o disciplină la alegere, inclusiv educație fizică.Pe de altă parte, consider că este inuman să se susțină numai probe scrise. Poate copilul respectiv nu are randamentul necesar în ziua respectivă. De ce nu i se dă voie să susțină o probă orală, la care să-l evalueze un profesor universitar sau un coleg din alt județ, doi profesori de specialitate din altă unitate? Să fie o cameră video și audio, să extragă un bilet și astfel comisia va stabili ce notă merită. Apoi, adunată nota de la oral cu cea de la scris, cum se făcea odată, și acest Bacalaureat nu va mai ajunge măgăoaia pământului în această țară.- Păi există probe orale...- La ora aceasta, ele nu au nicio relevanță. Acest oral nu intră în calculul mediei și din discipline care nu prea își găsesc locul, din moment ce calificativele obținute nu interesează pe nimeni. Decât la pierdere de timp. Două săptămâni folosim resurse materiale care nu-și găsesc rostul în viitorul elevului și implementarea lui într-un loc de muncă. Doar am copiat de afară aceste modele pe care le-am întâlnit în Spania și care nu au nimic de-a face cu pregătirea de esență a elevului, cu tradiția învățământului românesc și cu experiența de 70 de ani a educației naționale. A ajuns acest Bacalaureat cuiul lui Pepelea, cea mai urâtă formă de examinare a unui copil.Vin și întreb ce importanță mai are Bacalaureatul, când pot să intru la facultate cu orice medie? Unde îmi trebuie mie media 10, căci cu 6 merg la aceeași facultate. Că-i vorba de Politehnică ori Facultatea de matematică, el se poate înscrie cu această medie de 6.- S-a vorbit de introducerea acelui Bacalaureat pentru filiera tehnologică.- Mi se pare una dintre cele mai viabile idei și pertinente pentru acești elevi care în primul rând sunt niște copii defavorizați, care provin din familii sărace, cu posibilități infime de a se pregăti pe undeva în particular. Ei nu au bază decât în ceea ce colectivele liceelor tehnologice îi pregătesc, ca să îi aducă de la medii infernal de mici la medii de 6 și 7. E foarte greu să schimbi opt ani de învățare proastă pe patru ani de educație sănătoasă. Iar la final, ei trăiesc o mare dezamăgire, pentru că nu li să dă posibilitatea să susțină examenul la disciplinele tehnologice pentru care se pregătesc patru ani.Eu încă mai sper ca diriguitorii învățământului românesc să caute și să găsească metode adecvate, nu să facă din Bacalaureat inchiziția spaniolă atât pentru profesori, cât și pentru elevi.- Cu puțină imaginație, dacă ați fi printre diriguitori, ce ați face cu liceele cu promovabilitate 0?- Păi, scuzați-mă, dacă pe o rază de 100 km am din sat în sat liceu... În momentul acesta, calitatea învățământului a scăzut considerabil. În opinia mea, licee ar trebui să existe numai în acele municipii și orașe care au o populație școlară mai numeroasă, care au o tradiție și care au într-adevăr o resursă umană bine pregătită, astfel încât acești copii să învețe cu adevărat carte, și nu un fel de carte. În momentul în care au transformat o școală generală în liceu, s-a schimbat un titlu. Profesorii de acolo. o parte dintre ei, sunt pe formatul vechi, cu institutul de trei ani. Au mai făcut la fără frecvență încă doi ani și sunt și ei cu facultate de cinci ani. Alții sunt de-o viață întreagă pe acolo, nu s-au mai specializat. Au fie numai definitivatul, fie numai gradul II.Vrem să dezvoltăm învățământul profesional. Păi cum să vină elevul, când el are liceu în satul lui sau în cele învecinate?