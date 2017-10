80 de liceeni constănţeni au făcut încă un pas spre viitor

80 de liceeni constănțeni au făcut încă un pas spre viitor

Sala Senatului din Campusul Universității „Ovidius” a găzduit evenimentul de închidere a proiectului Grow ediția de toamnă, care a debutat pe 1 decembrie 2010 în 11 orașe din România. Acțiunea a reunit 30 de liceeni din cei 80 înscriși în proiect, din clasa a XII-a de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius” și Liceul Teoretic „George Călinescu”. Grow 1.2. „A world at your choice” a reprezentat un program de anvergură națională, sub sloganul „Step up your choices”, elevii care vor susține examenul de Baca-laureat fiind provocați să-și depășească zona de confort a mediului familiar oferit de școală. La întâlnirea de final, au luat cuvântul trainerii proiectului, Magda FryŒlewicz din Polonia, Sroay Manoj și Shahzeb Kohari din India, precum și Marius Vechiu, împreună cu Bogdan Răzvan, traineri ai organizației AIESEC Constanța. După cum afirma Iulia Mitu, PR Manager AIESEC Constanța, scopul acestui proiect a fost dezvoltarea unui program de educație complementară celei formale, prin intermediul căreia liceenii și-au dezvoltat stima de sine, abilitățile necesare în viitorul profesional și o atitudine constructivă. Programul a fost gândit sub forma unor ateliere de lucru interactive pe perioada a două săptămâni, susținute în limba engleză, iar liceenii din clasa a XII-a au luat parte la traininguri pe teme precum: proactivitate și dezvoltare de atitudini, management de proiect, eficiență personală, abilități de prezentare - simulări și practică, valori personale și valori culturale române.