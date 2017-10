80 de cercetători vin la Universitatea "Ovidius"

Ştire online publicată Vineri, 22 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, la Campusul Universității „Ovidius”, Asociația de Studii Baltice și Nordice din Târgoviște, Facultatea de Istorie și Științe Politice, din cadrul universității constănțene și Universitatea din Oslo sunt organizatorii unui nou eveniment științific dedicat lumii scandinave, dar și legăturilor sale cu zona Mării Negre.Este vorba despre „Conferința internațională Historical memory, the politics of memory and the cultural identity: Romania, Scandinavia and Baltic Sea Region in comparison I and II”.Participă peste 80 de cercetători din România, Republica Moldova, Norvegia, Finlanda, Suedia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Turcia. Caracterul multicultural al acestei conferințe va fi demonstrat și prin vernisarea, în holul mare al Campusului, Corp A, de la ora 14, a unei expoziții de fotografie norvegiană, având ca autor pe Tom Andreassen.