Ocazie pentru artiștii constănțeni

7000 euro pentru artă. Concurs cu dar, de la Henkel

Au început înscrierile pentru competiția „Premiul Henkel pentru Artă”, un cunoscut eveniment al cărui obiectiv este promovarea diversității culturale, și este dedicat artiștilor din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală. Miza pusă în joc de Henkel este atractivă pentru participanți: 7000 de euro pentru cel mai bun concurent, plus posibilitatea ca acesta să-și expună lucrările în țara de origine, dar și în cadrul unei expoziții personale organizate la MUMOK („MUseum MOderner Kunst”, Viena), în anul următor, incluzând și publicarea unui catalog al expoziției. Artiștii (cu vârsta maximă de 40 de ani) sunt invitați să-și înscrie lucrările din domeniile pictură, desen, fotografie, video și instalație, competiția fiind deschisă următoarelor țări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Ungaria, Kazakhstan, Kosovo, Kir-ghistan, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. În cazul în care va exista un număr mai mare de cinci înscriși, va fi organizată o preselecție locală, jurizată de personalități artistice din România. Juriul va selecționa trei artiști care vor participa la procesul final de selecție, de la Viena, care vor trebui să trimită lucrări originale în capitala Austriei, pentru evaluare. Totodată, juriul din România va desemna și un câștigător, pe care îl va recompensa cu 1000 de euro. În cazul în care vor fi doar cinci lucrări înscrise în competiție, ele vor fi trimise direct la Viena, pentru selecția finală. În septembrie, un juriu internațional, ai cărui membri, curatori și experți se vor reuni pentru a evalua toate lucrările înscrise, urmând a nominaliza cinci artiști finaliști, care vor intra în cursa pentru marele premiu. Ceremonia de gală, unde va fi cunoscut numele câștigătorului, se va desfășura la Viena, în prezența tuturor artiștilor nominalizați. Artiștii trebuie să trimită lucrările până pe 10 iunie 2010 (data poștei) la adresa: GMP PR, Attn: Roxana Poede, Pt. Premiul Henkel CEE pentru Artă, str. Teodor Stefanescu nr. 4, sector 3, București. Numărul de lucrări trebuie să fie cuprins între 5 și 10, iar ele nu trebuie să fie anterioare anului 2007. Cu prilejul acestei competiții, Henkel Central Eastern Europe oferă, ca și în anii anteriori, „Premiul pentru Tineri Artiști din Europa Centrală și de Est”, în valoare de 2000 euro, celui mai bun dintre participanții la programul cultural „Artists-in-residence” derulat de organizația culturală KulturKontakt Austria, partenerul tradițional al companiei Henkel în acest proiect. Concursul este destinat artiștilor cu vârste de până la 25 de ani, din domeniile pictură, desen, fotografie, video și instalație, țările invitate să participe fiind Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Kosovo, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Rusia, Serbia, Turcia și Ucraina. Data limită când pot fi trimise lucrările este 9 iulie 2010 (data poștei), la următoarea adresă: KulturKontakt Austria Department of Cultural Promotion and Sponsoring, Universitätsstrasse 5, A-1010 Vienna, Austria. Mai multe detalii despre condițiile de înscriere la ambele concursuri pot fi aflate accesând http://www.henkel.ro/2010-3867_incep-inscrierile-pentru-cea-de-a-noua-ediie-a-premiului-henkel-3885_ROR_HTML.htm.