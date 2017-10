70 de ani de la înfiinţarea Corului de Copii Radio

70 de ani de la înființarea Corului de Copii Radio

Un concert emoționant a marcat aniversarea a 70 de primăveri de la apariția Corului de Copii al Radiodifuziunii Române sâmbătă seară, potrivit Agerpres. Seniorii și copiii și-au unit în final vocile, în aplauzele spectatorilor, sub bagheta maestrului Voicu Popescu.Acompaniați la pian de Magdalena Faur, micii artiști i-au încântat pe cei prezenți cu piese precum „Repetiția pentru concert” de L. Mozart, „Le papillon et la fleur2 - G. Fauré sau "Stabat Mater: nr. 12 (Quando corpus morietur), Amen" - G.B. Pergolesi. Din repertoriu au mai făcut parte: B. Britten - Ceremony of Carols: There is no Rose, As dew in Aprille; L. Mozart/ H.O. Millsby - Bourée & Polonaise for W.A.; Tradițional, ar. M. Shaiman/Mc Huff - Sister Act; K. Jenkins - Adiemus: In caelum fero; S. Folie - Eclats de l'eau: Dans de la pluie; A. Grau- Opereta ecologica: Arbol; A. Menken/ar. Ioan Dobrinescu - A whole new world (Aladin); S. Pautza - Ofranda copiilor lumii; M. Moldovan - Oșeneasca; C. Orff - Rundadinella - cu participarea grupei pregătitoare. La Scena a devenit neîncăpătoare la finalul evenimentului pentru foștii membri ai corului, care au venit alături de copii pentru a interpreta „Valurile Dunării” de I. Ivanovici.Concertul aniversar și-a propus să aducă omagii celor care au pus temelia acestui cor: Ion Vanica, Elena Vicică, Eugenia Văcărescu, dirijorii importanți care au marcat istoria Corului de Copii Radio.