65 de ţări sărbătoresc Primăvara Poeţilor

65 de țări sărbătoresc Primăvara Poeților

Ştire online publicată Luni, 23 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, la sediul Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România se deschide oficial cea de-a cincea ediție a Festivalului Primăvara Poeților/Le Printemps des Poetes, manifestare internațională, ce se va desfășura, anul acesta, între 23 și 29 martie. Coordonatorii acestui proiect sunt scriitorii Amelia Stănescu, Ovidiu Dunăreanu, Iulia Pană. Peste 65 de țări vor participa în luna martie la această sărbătoare a poeziei! Timp de șapte zile, vor avea loc în întreaga țară zeci de lecturi, mese rotunde și dezbateri, lansări de carte și de reviste, spectacole de muzică și poezie, expoziții. Și la ediția din acest an vor avea loc evenimente care se adresează tinerilor cititori din licee, școli generale și universități (Cuvinte despre poezia de astăzi, Ateliere literare 2009, concursuri literare) sau publicului larg (Maraton poetic, Biblioteca poeților, lecturi în spații publice, Poezie vizuală, cărți poștale cu poeme scrise de autori români și străini contemporani care vor fi oferite gratuit celor prezenți la lecturile susținute în timpul festivalului etc.). Există, de asemenea, câteva programe destinate persoanelor care se găsesc în spitale sau în case de bătrâni, precum și în penitenciare - Lumea dinăuntru, lumea din afară. Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România este organizatoarea evenimentelor culturale din cadrul Festivalului, care se vor desfășura în: Constanța, Mangalia, Ovidiu, Techirghiol, Medgidia. La proiect participă licee și cluburi de artă din Dobrogea: Colegiul de Arte „Regina Maria” (coordonatori: Angela Doicescu Ciurea, Cătălina Gherase, Victoria Dorobanțiu, Constantin Grigoruță); Liceul „Mihai Eminescu” (coordonator Camelia Ciurescu); Școala generală „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (coordonatori: Mirela Florea, Lenuța Toda, Valentina Stănescu, Alina Nacea), Clubul Artelor „Solteris” (Mangalia), Clubul Artelor (Casa de Cultură Techirghiol), Clubul de poezie și teatru al Casei de Cultură din Ovidiu, Asociația Europeană Interaxe. Programul Festivalului Deschiderea oficială are loc astăzi, la sediul Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, b-dul Mamaia nr. 126, ocazie cu care Amelia Stănescu va realiza un scurt istoric al festivalului. Va urma un maraton poetic dobro-gean, la care participă: Ion Codrescu, Vasile Gh. Cojocaru, Ion Faiter, Sanda Ghinea, Nicolae Motoc, Iulia Pană, Amelia Stănescu, Arthur Porumboiu, Sorin Roșca, Ana Ruse, Iulian Talianu, Emilia Dabu, Tudor Costache. Ziua va fi încununată de expoziția de pictură în semnătura lui Constantin Grigoruță și a invitaților săi. r24 martie, ora 13,00, Constanța, Colegiul de Arte „Regina Maria”: Despre poezie în dialog cu Iulia Pană și Amelia Stănescu. Lansarea volumului „Contrasecunde” de Iulia Pană. Coordonatori: Angela Doicescu Ciurea, Cătălina Gherase, Victoria Dorobanțiu, Constantin Grigoruță - ora 19,00 Hotel Palace, Galeria Palace: Noaptea devoratorilor de poezie si arte vizuale, maraton condus de Iulia Pană. Galeria Palace găzduiește expoziția pictorului Corin Munteanu. r25 martie, ora 14.00,Constanța, Școala generală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Atelier de creație; Maraton poetic; Concurs „Cine este poetul?”. Coordonatori: Mirela Florea, Lenuța Toda, Valentina Stănescu, Alina Nacea. r26 martie, ora 11,00, Medgidia, Biblioteca municipală: Dezbateri poetice și recital liric, coordonator Asan Neugis. Participă: Ovidiu Dunăreanu, Iulia Pană, Sorin Roșca, Iulian Talianu, Constantin Miu, Marion Marinescu, Dima Zainea - ora 13,00, Constanța, Liceul „Mihai Eminescu”: „Pro” și... „Contrasecunde” în viziunea Iuliei Pană, coordonator - profesor Camelia Ciurescu - ora 17,00, Mangalia, Casa de Cultură a Marinei Militare: Interculturalitate poetică, mani-festare organizată de Emilia Dabu și membrii Clubului „Solteris”. Participă: Amelia Stănescu, Ovidiu Dunăreanu, Sorin Roșca r27 martie, ora 18,00, Techirghiol, Casa de Cultură: „Tinerii și poezia” - Spectacol poetic organizat de Constanța Vlăgea, directorul Casei de Cultură din Techirghiol. r 28 martie, ora 11,00, Ovidiu, Casa de Cultură: „Cum scriem poezia?”, eve-niment organizat de Marilena Conduleț. Participă: Amelia Stănescu, Iulia Pană, Sorin Roșca 28 martie, ora 17,00, Radio Constanța, emisiune realizată de Steliana Bajdechi, consacrată celei de-a cincea ediții a Festivalului „Primăvara Poeților”. Participă la dialog Iulia Pană și Amelia Stănescu. 28 martie, ora 20.00, Constanța, CLUB BERLIN: „Future Sound of Poetry” Manifest poetic. DJ PRIMARY/ JULITTIA -ELECTROPOETRY, coordonator Iulia Pană. r 1 aprilie, Radio Neptun, ora 14,00, emisiune realizată de Luana Luban: Retrospectiva Festivalului „Primăvara Poeților”, ediția a 5-a, Constanța, Mangalia, Ovidiu, Techirghiol, Medgidia.