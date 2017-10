65 de scrisori dedicate Aureliei Lăpuşan

Aniversare specială

65 de scrisori dedicate Aureliei Lăpușan

La împlinirea a 65 de ani, conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, om de presă și mentor a numeroase generații de studenți la Jurnalism, a primit din partea colegilor de la Universitatea „Ovidius” un cadou inedit. Rectorul Universității, Dănuț Tiberius Epure, a ținut să-i ofere acesteia, într-un cadru festiv, la Casa de Oaspeți ai universității, un volum de scrisori dedicat personalității sale, intitulat semnificativ „65 de scrisori”.„Întreaga conducere a Universității «Ovidius» a avut inițiativa de a omagia omul și profesorul Aurelia Lăpușan, cu o activitate prestigioasă în cadrul universității noastre și autorul a peste 6.000 de articole. Suntem onorați că am avut posibilitatea și prilejul să lucrăm alături de dumneavoastră și am pus bazele unei colaborări viitoare deosebit de fructuoase. Aurelia Lăpușan a contribuit la înființarea și dezvoltarea Universității «Ovidius» prin articolele pe care le-a scris de-a lungul vremii. Apoi, împreună am dat o nouă imagine bibliotecii UOC, care a devenit una dintre cele mai frumoase biblioteci universitare din țară. De aceea, îi oferim această carte, cu o colecție de 65 de scrisori dedicate Aureliei Lăpușan”, a spus rectorul Dănuț Tiberius Epure.La evenimentul aniversar au participat, alături de familia și apropiații Aureliei Lăpușan, foști colegi de la ziarul Cuget Liber, colabo-ratori și prieteni din în-treg județul, cum ar fi Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguș, primarul din Techirghiol, Adrian Stan, primarul munici-piului Medgidia, Marian Iordache, Manuela și Răsvan Cernat, Ileana Șipoteanu și Dumitru Lupu, precum și foști studenți.Vădit emoționată de momentul special pregătit de colegii de la Univer-sitatea „Ovidius”, Aurelia Lăpușan a mulțumit cu lacrimi în ochi tuturor și i-a oferit, la rândul său, rectorului Dănuț Tiberius Epure, un volum cu 100 de interviuri. „Această carte conține 100 de interviuri cu personalități care mi-au intersectat și mi-au marcat viața. Unul dintre aceste interviuri este cu rectorul Universității «Ovidius», căruia îi mulțumesc nespus”, a exclamat conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan.În cadrul sărbătorii, primarul Adrian Stan i-a dăruit acesteia un album cu fotografii și a semnat un protocol de colaborare între Primăria Techirghiol și Universitatea „Ovidius”. Cu un cadou a venit și primarul de la Medgidia, Marian Iordache, care a anunțat că va dona bibliotecii Universității „Ovidius” o impresionantă colecție de carte veche de medicină și că, pe 2 septembrie 2013, rectorul Dănuț Tiberius Epure va deveni cetățean de onoare al municipiului Medgidia.