6.417 elevi sunt aşteptaţi la evaluarea la mate

6.417 elevi sunt așteptați la evaluarea la mate

După ce, pe 4 mai, din cei 6.417 elevi de clasa a VIII-a înscriși, 6.233 au susținut prima probă a evaluării naționale, cea scrisă de limba și literatura română, astăzi are loc ultima probă din cadrul evaluării naționale, cea de matematică. Elevii care au ratat prima sesiune de examene, respectiv cei 184 de absenți, sunt așteptați la sesiunea specială, programată între 25 mai și 2 iunie. La limba română, 751 de elevi constănțeni au obținut note sub 5, 1.031 - note de 7, 1.300 - note de 8, 1.342 - note de 9 și 147 note de 10. Au fost înregistrate 50 de contestații, 43 din municipiu și șapte din județ. Pentru absolvenții din promoția 2010, media de admitere este o medie ponderată, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 25%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a are o pondere de 50%.