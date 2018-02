5.000 de bilete pentru Neversea, epuizate rapid! O nouă tranşă, disponibilă

5.000 de bilete pentru Neversea, epuizate rapid! O nouă tranșă, disponibilă

Se anunță o vară fierbinte, la malul mării, plină de muzică bună și distracție cât cuprinde. Asta pentru că, în perioada 5-8 iulie, Festivalul Neversea revine la Constanța, iar participanții vor avea patru zile de distracție, cu una în plus față de prima ediție.Interesul pentru acest eveniment este unul major, dovadă fiind faptul că cele 5.000 de bilete puse în vânzare au fost epuizate rapid. Organizatorii au anunțat că și ediția din acest an va purta amprenta artiștilor aduși în premieră în țara noastră, motiv pentru care și interesul fanilor a crescut.Doritorii care nu au reușit să își procure un bilet din seria oferită spre vânzare pe 7 februarie, trebuie să știe că organizatorii festivalului au decis că, luni, 12 februarie, de la ora 12.00, va fi disponibilă o nouă tranșă de abonamente la același preț, respectiv 399 de lei plus taxe.Doar cei care s-au înregistrat pe neversea.com pot să achiziționeze abonamentele la preț special.