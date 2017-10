Titularizare 2012

45 de profesori se „luptă“ pentru un post la istorie

Astăzi, în 94 de centre din județul Constanța, 1.473 de cadre didactice vor susține proba scrisă a concursului de titularizare.În prealabil, în perioada 2 mai - 8 iunie, au avut loc inspecții la clasă, pentru care profesorii primesc o notă ce „cântărește” 25% din nota finală, la care se adaugă nota de la proba scrisă, pentru restul de până la 100%. Concursul este promovat dacă nota finală este mai mare de 7.Dacă nu ar fi intervenit ministrul interimar al Educației Liviu Pop, potrivit prevederilor Legii Educației adoptate de fostul ministru, Daniel Funeriu, anul acesta ar fi trebuit să fie primul în care titularizarea s-ar fi susținut la nivelul unității de învățământ care scoate locurile la concurs. Astfel, cadrul didactic ar fi devenit titular al școlii. Idee îmbră-țișată de foarte mulți directori cu care am stat de vorbă, întrucât con-siderau că au posibilitatea să-și aleagă cel mai bun cadru didactic.Dar probabil pentru că voci din interiorul sistemului i-au șoptit lui Liviu Pop că nu ar exista siguranța locului de muncă, păstrarea postului depinzând, în foarte mare măsură, de directorul unității de învățământ, în timpul mandatului său, a modificat, printr-o Ordonanță de Guvern, prevederile privind titularizarea. Potrivit noului act normativ, este eliminat conceputul de titular al școlii, toate cadrele didactice care promovează acest examen devenind titularii sistemului.Pe de altă parte, actualul ministru al Educației declara în urmă cu o săptămână că pentru intrarea în învățământ, filtrul numit definitivat este extrem de important, dar al doilea filtru este titularizarea, pentru că cel care promovează titularizarea rămâne definitiv în sistemul de învățământ, titular, și, indiferent dacă i se restrânge postul sau nu, inspectoratul trebuie să-i găsească un post în altă școală. „Și acolo eu am fost cea care, în mandatul anterior, am ridicat ștacheta de la 6 pentru mediul urban la 7 pentru toată lumea și, sigur, acum este prea târziu pentru examenul care urmează, dar cred că în continuare va trebui să ridicăm această ștachetă și mai sus”, a spus Ecaterina AndronescuConcurență mare și la geografiePotrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Constanța, din cele 1.473 de cadre didactice, doar 117 provin din seria curentă, restul de 1.356 provenind din seriile anterioare. Cei mai mulți candidați (243) s-au înscris la disciplina limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară - învățământul primar (învățători), unde sunt disponibile 81 de posturi vacante, ceea ce înseamnă, în medie, trei candidați pe un loc. Pe locul următor, ca număr de înscrieri, se situează disciplina limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădiniță (educatoare), cu 157 de candidați, care se luptă pe 49 de posturi (în medie, 3,2 candidați pe un loc). Cea mai mare concurență se înregistrează la catedra de istorie, unde cei 45 de candidați au la dispoziție un singur post vacant. Concurență mare se înregistrează și la geografie, unde sunt două catedre libere și 55 de candidați (în medie, 27,5 candidați pe loc).Și cei 87 de candidați de la matematică vor trebui să se concentreze maxim, dacă vor să ocupe unul din cele patru posturi libere (12,42 de candidați pe loc, în medie). Nici la limba și literatura română situația nu este mai roz pentru candidați, din cei 117 înscriși, doar patru urmând să ocupe o catedră (12,1 candidați pe loc).La polul opus, printre candidații care nu au de ce să se teamă de concurență se numără candidatul de la zootehnie, care are la dispoziție o catedră vacantă.În total, anul acesta, reprezen-tanții ISJ au scos la concurs 259 de posturi.