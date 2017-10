44 de milioane de euro pentru schimbarea programei şcolare şi perfecţionarea profesorilor

1

SCOALA " ANASTASIA " DIN CONSTANTZA CU SEDIUL PE STRADA CARAIMAN

PE HARTA MUNICIPIULUI CONSTANTZA, A APARUT O NOUA SCOALA, SCOALA " ANASTASIA " ! Aceasta scoala merita, toata atentzia; merita, a invatza in aceasta scoala; merita, a fi inclus in activitatea scolara a acestei institutzii de invatzamant; merita, a fi elev / eleva / elevi ai scolii ” ANASTASIA ” ! Noi , cei care cunoastem valoarea duhovniceasca, ” stofa ” profesionala si marea calitate a tuturor celor care functzioneaza si coduc scoala ” ANASTASIA “, cu sediul in Constantza, afirmam cu toata convingerea si cu mana pe inima, ca sunt ” oameni de mare omenie si de mare calitate / inalta tzinuta morala si spirituala; meritatzi pe deplin si fara nici o rezerva, meritatzi tot respectul nostru / tuturor ! Va, uram din tot sufletul : multa sanatate, mult succes si mari realizari scolare ! DOAMNE AJUTA !