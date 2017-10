40 de elevi ai Colegiului "Mircea", atestaţi ca vorbitori de limbă germană

40 de elevi ai Colegiului "Mircea", atestați ca vorbitori de limbă germană

Pe lângă numeroasele activități extracurriculare pe care le desfășoară Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, din anul 1999 este și centru acreditat de desfășurare a examenului Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkon-ferenz în zona de sud-est a României.Ieri, în sala Coriolan a avut loc festivitatea de acordare a diplomelor obținute de cei 40 de elevi din clasele a VII-a (21 elevi), respectiv a XII-a (19 elevi) care au promovat examenul.Diplomele au fost înmânate de Dieter Jaeschke, reprezentantul Ministerului Educației din Germania, coordonatorul programului ZfA (Biroul Central pentru Învățământul din străinătate) pentru România și Republica Moldova.„Dați-mi voie să mulțumesc statului german care în parteneriat cu Ministerul Educației român și cu școlile noastre organizează acest program de învățare a limbii germane la care cu plăcere și cu satisfacție constat că avem, an de an, foarte mulți elevi interesați și cu performanțe foarte bune”, declara, ieri, în deschiderea festivită- ții prof. dr. Vasile Nicoară, director.De la prof. Lauren-țiu Diamandi, ca-tedra de germană, am aflat că diploma obținută de absolvenții clasei a XII-a le oferă un mare avantaj la admiterea în facultate, dar pot obține și mai ușor un loc de muncă mai bine plătit. „Cunosc absolvenți de-ai noștri care aveau și 800 lei în plus pentru că știau limba germană, deci aveau spor de limbă. Avem o altă elevă care vrea să studieze medicina în Germania, la o prestigioasă facultate cu 500 de ani vechime”, afirma prof. Diamandi. Pe baza aceluiași test, elevii de clasa a VII-a nu mai susțin proba de verificare pentru admitere în clasa a IX-a la program bilingv.