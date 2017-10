38 de profesori sunt sancţionaţi de ISJ Constanţa

În urma notării eronate a tezelor cu subiect unic

38 de profesori sunt sancționați de ISJ Constanța

În urma semnalelor, nu tocmai favorabile, apărute în legătură cu notele obținute la sesiunea de teze cu subiect unic desfășurată în semestrul II al anului școlar 2008-2009, Inspectoratul Școlar județean Constanța a dispus reevaluarea lucrărilor care aveau diferența între prima evaluare, din școală, și notarea din centrul de evaluare mai mare de 1,1 puncte. Astfel, au ajuns la sediul ISJ 116 lucrări de clasa a VIII-a și 75 de lucrări de clasa a VII-a de la teza de la limba și literatura română, 10 lucrări de-a VII-a și 17 de-a VIII de la teza la matematică, dar și 21 de la istorie și 8 de la geografie. Comisia constituită pe fiecare disciplină a depistat 38 de cadre didactice care au greșit notarea și s-a dispus interzicerea ca acestea să mai facă parte, timp de 2 ani, din comisiile de evaluare la examene naționale, dar și la concursuri școlare și olimpiade. De asemenea, primesc avertisment scris cu privire la încălcarea metodologiei în ceea ce privește evaluarea lucrărilor. „Le mulțumesc profesorilor care au acceptat să corecteze fără a fi remunerați și care s-au alăturat demersului nostru. Acesta aș dori să constituie un semnal de alarmă pentru toate cadrele didactice care sunt în postura de evaluatori. O no-tare eronată poate schimba destinul unui copil și de aceea mi se pare că trebuie acordată o atenție foarte mare în corectarea lucrărilor”, a declarat prof. Adriana Gheorghe, inspector general adjunct, coordonatoarea acestui demers. La notele de la română, cele mai multe diferențe Din totalul celor 38 de profesori ce urmează a fi sancționați, cei mai mulți, 28, au greșit notarea la tezele cu subiect unic de la limba și literatura română. Prof. Suzeta Păun, de la Școala „Spiru Haret” Medgidia, probabil pentru că tot era pensionară la al treilea mandat de prelungire, s-a aflat în top, cu 14 lucrări greșit evaluate, motiv pentru care îi va fi diminuat calificativul final. S-au mai remarcat prof. Amet Nermin, de la Școala Sinoe, și Gheorghe Mustață, de la Școala Ion Corvin. Un caz mai special a fost semnalat în cazul unuia din cei cinci profesori care au greșit notarea la teza de la matematică. Prof. Liliana Paraschiv, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, a depunctat lucrarea unui elev, punându-i 4 în loc de 6,6 cât s-a hotărât nota finală. La tezele de la istorie aproape jumătate din cei cinci profesori „în culpă” au notat cu două puncte în plus lucrările (Școala 2 Mai, Școala Mihai Kogălniceanu, Școala nr. 33 Constanța). Lucrările scrise notate cu 10 la Bac au ajuns la MECI Așa cum probabil își amintește toată lumea, la aflarea procentului de promovabilitate înregistrat de județul Constanța în urma încheierii primei sesiuni de Bacalaureat 2009, respectiv 95,5%, ministra Ecaterina Andronescu a decis să ia măsuri de verificare a corectitudinii desfășurării. În primă fază, „generalul” prof. Petrică Miu afir-ma că se vor compara notele obținute de primii 30 de elevi din fiecare liceu cu evaluările de la Bac. Ieri am aflat că, de fapt, MECI a solicitat spre reevaluare primele 50 de lucrări notate cu 10. Așa încât, zilele acestea, după cum ne-a declarat prof. Gabriela Micu, vicepreședintele comisiei de desfășurare a Bacalaureatului, se află sub lupă ministerială 50 de lucrări scrise de la proba A - limba și literatura română și 87 de la proba B - matematică. Așteptăm cu maxim interes rezultatele.