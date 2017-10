Viață de student

3.500 de lei - cea mai mare taxă în schimbul unei diplome recunoscute

În Constanța, sunt trei univer-sități de stat în cadrul cărora studiază nu mai puțin de 25.000 de tineri. Deși sunt de stat, cele mai multe locuri din facultăți sunt cu taxă. Iar când cererile de în-scriere sunt mari, universitățile suplimentează locurile, pentru ca toți absolvenții de liceu să poată studia la stat, dar și de teamă ca tinerii să nu fie racolați de unitățile particulare. La „Ovidius", cele mai mari taxe sunt la Medicină și Construcții Cel mai vechi centru universitar din județ, Universitatea „Ovidius", numără, în prezent, nu mai puțin de 20.000 de studenți. Deși taxele sunt mai mari, tinerii optează pentru cele 16 facultăți ale Universității „Ovidius" datorită notorietății instituției, a ofertei educaționale vaste și, nu în ultimul rând pentru că au siguranța unei diplome recunoscute și obținute de la stat. Cele mai mari tarife de școlarizare sunt la Medicină Dentară, unde un student achită, în schimbul școlarizării, 3.500 de lei pe an. Un tânăr care vrea să devină medic generalist și să obțină cunoștințele necesare pentru a-și practica meseria are nevoie de nu mai puțin de 3.000 de lei pentru a începe cursurile. Taxa anuală crește de la an la an, astfel că, viitorul medic va achita, pe parcursul celor șase ani de studiu, aproximativ 20.000 de lei. La Facultatea de Științele Naturii și Științe Agricole, precum și la Facultatea de Construcții, taxa pentru două semestre este de 2.200 de lei. De cealaltă parte, în categoria facultăților cu taxe mai mici se încadrează Facultatea de Drept și Științe Administrative, cu o taxă anuală de 1.750 de lei, și facul-tățile de Litere, de Istorie și Științe politice, precum și Facultatea de Matematică și Informatică, cu o taxă de școlarizare de 1.800 de lei. La Academie și la UMC, tarife asemănătoare La Facultatea de Marină Civilă, din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân", taxa de școlarizare este de 2.450 de lei, pentru studenții din anii I și IV, 2.500 pentru cei din anii II și III, în timp ce studenții din anul terminal, V, plătesc mai puțin, adică 2.400 de lei. La Universitatea Maritimă Constanța, se pregătesc aproximativ 4000 de studenți. Aici, taxele sunt puțin mai mari, în comparație cu cele de la Academie, încadrându-se între 2.100 și 2.700 de lei, în funcție de an și de specializare.