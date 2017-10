25 de ani de învăţământ superior de calitate, la Universitatea "Andrei Şaguna"

25 de ani de învățământ superior de calitate, la Universitatea "Andrei Șaguna"

Aflată la ceas aniversar, Universitatea „Andrei Șaguna“ din Constanța a deschis noul an universitar vineri, 29 septembrie, într-o festivitate în care studenții și profesorii au avut alături personalități marcante ale mediului academic românesc.Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, vicepreședintele Academiei Române, Alexandru Surdu, subprefectul Levent Mustafa Accoium, Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, profesorul universitar Victor Ciupină, reprezentantul Muftiatului, cu toții s-au alăturat președintelui universității, Aurel Papari, și le-au urat „bobocilor” spor la învățat, iar studenților care se pregătesc de ultimele examene mult succes în viață. Pentru că au împărtășit spiritul „șagunist”, aceștia au primit din partea conducerii universității câte o plachetă aniversară cu însemnele instituției.Festivitatea încununează seria de manifestări dedicate aniversării a 25 de ani de la înființarea Universității „Andrei Șaguna”. În această perioadă, universitatea a școlarizat peste 70.000 de studenți, a organizat peste 100 de manifestări naționale și internaționale, a editat peste 300 de cărți în editura proprie, a atras peste 10 milioane de euro din programe cu finanțare internațională și a încheiat parteneriate cu peste 150 de instituții similare din întreaga lume.„Prezența universității de 25 de ani în spațiul tomitan a însemnat formarea unor specialiști de înaltă ținută, împlinirea de idealuri, dar și implicarea în viața comunității locale prin promovarea spiritului creator și inovator în regiune. Am realizat un marketing regional de succes, sporind atractivitatea regiunii, prin păstrarea tinerilor absolvenți bine calificați, și prin aceasta, conservarea elitelor locale. Am contribuit activ la dezvoltarea vieții spirituale a regiunii, prin organizarea de activități destinate întregii comunități locale, cum ar fi contribuția Universității și Fundației «Andrei Șaguna» în declararea Sf. Andrei ca Sfânt Protector al Neamului Românesc - demers început în 1992, contribuția UAS la sanctificarea Mitropolitului Andrei Șaguna, botezarea în fiecare an, de ziua Sf. Andrei, a unor copii instituționalizați, cărora le acordăm sprijin până la finalizarea studiilor, organizarea anuală a unui Festivalului Interna-țional de Folclor Aromânesc, organizarea Festivalului „Ovidius la Tomis“ și lista poate continua. Universitatea noastră a promovat permanent colaborările internaționale, în vederea creării unor mentalități deschise în regiune”, a declarat Aurel Papari.