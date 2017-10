23 august, o zi plină de semnificaţii istorice / "Tânăra generaţie ar trebui să ştie cât de mult se muncea pentru aceste demonstraţii"

23 august, o zi plină de semnificații istorice / "Tânăra generație ar trebui să știe cât de mult se muncea pentru aceste demonstrații"

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu semnat de Maria Capelos, profesorul de istorie Mihai Manea a discutat despre demonstrațiile cu ocazia zilei de 23 august și conotațiile acestei zile în memoria românilor, citează romanialibera.ro„Ziua de 23 august era sărbatoarea națională a României înainte de 1989. Tânăra generație ar trebui să știe cât de mult se muncea pentru aceste demonstrații care aveau loc pe stadioane. Era un adevărat show de preaslăvire a conducătorului", descrie Manea atmosfera de pe 23 august.Elevii, artiștii, dar și muncitorii din uzine, cu toții erau obligați să participe la demonstrațiile în cinstea cuplului dictatorial de pe 23 august. Însuși profesorul de istorie a participat de multe ori la această sărbătoare în adolescența sa.„Îmi amintesc că trebuia sa trec prin Piața Aviatorilor unde era tribuna oficială îmbrăcat în trening roșu cu un stindard uriaș în spate. Era atât de mare și de greu că trebuia să îl țin cu ambele mâini. Am repetat de zeci ori traseul și mișcările. Tovarășii activiști erau foarte atenți ca totul să iasă perfect", povestește Manea.După ce se termina demonstrația, românii începeau adevărata petrecere.„Pe drum erau tonete cu mici, eugenii și Pepsi. După ce s-a terminat totul, am abandonat steagurile și ne-am dus la tonete. Cu toate acestea, nimeni nu ne-a întrebat a doua zi unde erau steagurile. Exista o dedublare: mă duceam la demonstrație, dar în momentul în care simțeam că totul s-a terminat voiam să mă bucur de acea zi : 23 august după amiaza însemna tarafuri și grătaruri. Probabil o imagine idilică pentru mulți dar cei care au muncit pe stadioane în perioada comunistă nu vor uita niciodată această sărbatoare", afirmă Manea.În prezent, majoritatea tinerilor din România nu cunosc semnificația zilei de 23 august. Profesorul de istorie consideră că românii și-au pierdut simțul civic.„Cred că indiferent de perioada anului, de cât de ocupați suntem, aniversarea unor zile istorice importante trebuie să rămână o preocupare principală. Va dau niște exemple: În Bulgaria se sărbătorește ziua slavonismului, o zi sacrosantă în care aniversare presupune mobilizare și interes, pentru maghiari ziua Sfântului Ștefan este foarte importantă, pe 3 octombrie, Ziua Unificării Germane, Tag der Deutschen Einheit, nemții ies pe străzile Berlinului și ale marilor orașe din țară. Cred că românii și-au pierdut simțul participării la o viață civică. El este încă latent, poate un concurs al școlii, al presei și al societății civile în general, ar putea să ne ajute să ne păstrăm identitatea. națională. Așadar, ziua de 23 august trebuie comemorată", susține Manea.În opinia istoricului, comemorările unor zile istorie importante sunt încercările unui popor de a se afirma. Așadar, orice român ar trebui să cunoască semnificația zilei de 23 august."23 august este important din două puncte de vedere pentru români. Pe 23 august 1939 se semnează la Moscova celebrul pact Ribbentrop Molotov care marchează istoria europeană și celebrul protocol secret care ne afectează în mod direct fiind vorba de Basarabia. Acest pact pregătește șocul psihologic din vara anului 1940 pentru români. În al doilea rând, pe 23 august 1944 România a trecut de partea Aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial, întorcând armele împotriva foștilor aliați, nemții", explică Manea.Defilarea din 23 august 1989 a fost ultima sărbătoare națională desfășurată sub ochii cuplului Ceaușescu. Aceștia au salutat de la balcon miile de oameni scoși la paradă. Imaginile sunt preluate din filmul lui Andrei Ujică, „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”.