20 de elevi constănţeni semnează o antologie haiku

20 de elevi constănțeni semnează o antologie haiku

Ştire online publicată Luni, 02 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 30 octombrie, în cadrul evaluării proiectului: „Interculturalitate Româno-Japoneză”, eveniment prilejuit de sărbătorirea a 50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice România-Japonia (septembrie 1959-2009), a avut loc și lansarea antologiei „Înmuguriri” - Exerciții de haiku traduse în engleză și în franceză. Cartea conține 100 de pagini cu creațiile elevilor, membri ai Cercului literar „MUGURI”, coordonat de Anastasia Dumitru. Textele sunt traduse de profesorii: Elisabeta Ana Iuliana Linea, Luiza Vlad, Maria Ivanoff, Daniela Borlovan, iar ilustrația cu haiga aparține prof. Andreea Anăstăsoaie, de la Liceul Teoretic „L. Blaga”, și Maria Cozma, de la Școala cu clasele I-VIII „Dan Barbilian” Constanța, precum și elevilor, în special Mihaelei Miron. Iată ce a declarat Laura Văceanu, președinta Societății de Haiku, din Constanța: „Această antologie este un răspuns literar al profesoarei Anastasia Dumitru, care a reușit să-i apropie pe elevii săi de frumosul din natură prin intermediul poeziei japoneze - haiku. Gingășia, sinceritatea și simțul creator ale acestora sunt ilustrate în cele trei versuri, după un excurs de un an în lumea fascinației japoneze: artă, cultură, tradiție și în special lirică ilustrată prin haiku. Un act de cultură și de educație pentru frumos este această carte ce reunește micro-poemele elevilor săi. Orele de atelier - haiku-haiga s-au constituit în pași de cunoaștere a unei alte culturi cu valorile ei, intrate în universalitate”. Pe coperta a patra, prof. univ. dr. Olga Duțu scrie: „Antologia «Înmuguriri» reprezintă încă un pas important pe care Școala de haiku de la Constanța, inițiată de Ion Codrescu, îl face, prin proiectul internațional de învățare de către copii a acestei arte”. Printre cei 20 de elevi din clasele a VI-a B și a VII-a D, iubitori ai poeziei, cuprinși în antologie, mulți sunt laureați ai concursurilor literare naționale: Adelina Luana Popa, premiul II, Ia Concursul Național „Ochii sufletului meu”, Piatra Neamț, 2009; Francisca Iancu și Miruna Bancu, premiul III, la Concursul de Haiku, iar haiku-ul Mariei Bădeliță este publicat în revista din Japonia în „Meguro Kumin-Shakaikyouiku-kan” de către Yasuomi Koganei, în octombrie 2009, singurul elev selectat din România. La acest eveniment cultural, organizat în colaborare cu Societatea de Haiku, printre participanți s-au numărat mai multe grădinițe și școli și, după cum mărturisea prof. Anastasia Dumitru, a fost un adevărat regal, o interdisciplinaritate a artelor, evenimentul cuprinzând și prezentarea costumului tradițional japonez, dar și realizarea unei expoziții de origami și ikebana, după care, mai apoi, s-a dansat, s-a recitat, s-a cântat. „Sperăm că prin toate aceste evenimente culturale demonstrăm că monologul națiilor trebuie schimbat în dialogul internațional. Considerăm că aceste activități culturale, precum și derularea de parteneriate educative între licee și alte instituții constituie un demers educativ autentic, o provocare ce se înscrie sub genericul: «Imaginează. Creează. Inovează»”.