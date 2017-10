160 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. Martori: oameni şi marea

160 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Martori: oameni și marea

Actori, oameni politici, elevi și oameni simpli s-au adunat, de ziua poetului național, pe 15 ianuarie, la statuia lui Mihai Eminescu de pe faleza Cazinoului, pentru a-i aduce un omagiu celui care a lăsat o operă vie, la dis-poziția oricui dorește să o primească. În ciuda frigului înțepător, instrumentiști ai teatrelor constănțene au susținut un recital muzical, iar Liviu Manolache, Alexandru Mereuță și Bogdan Caragea, actori ai Teatrului de Stat Constanța, au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu, sub privirile celor care au venit să-și amintească de marele poet, la 160 de ani de la nașterea sa. Cu această ocazie, oamenii politici constănțeni au depus coroane de flori la statuia lui Eminescu, în timp ce gen. Mircea Chelaru, vicepreședintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, și Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța, au dezvelit o placă comemorativă în basorelief, care apoi a fost sfințită de Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie. Mircea Chelaru, unul dintre cei care au rostit discursurile sub statuia lui Eminescu, a vorbit despre importanța poetului nu doar pentru cultura românească, ci și pentru identitatea românilor, ca popor: „Tot ce e de spus de aici încolo stă sub zodia Eminescu. El e numitorul comun al existenței noastre. Eminescu ne-a fost trimis pentru a recupera neamul românesc, dând sens conștiinței noastre”. La eveniment a fost prezent și actorul Dorel Vișan, care va putea fi văzut în spectacolul „160 de ani împreună cu Mihai Eminescu”, sâm-bătă, 16 ianuarie, ora 19, la Teatrul de Stat Constanța. Alături de el va evolua și artista folk Maria Gheorghiu. Un alt moment special al evenimentului a fost susținut de Marius Iosub, elev al Seminarului Teologic Ortodox Constanța, care a recitat poezia „Doina”. Alexandru Mereuță, reputat actor al Teatrului de Stat, ne-a vorbit despre Eminescu - apărător al oamenilor simpli și despre Eminescu - denunțător al nedreptății: „Trebuie să avem înainte de toate cunoștință a ceea ce a reprezentat opera lui Eminescu, atât de cuprinzătoare, cu atâtea valențe de a descifra nu numai elementul cultural și social, ci starea de spirit, legătura dintre om, natură. Pentru Eminescu, suferința poporului a însemnat suferința lui. El a suferit pentru omul simplu, care era ignorat de cârmuitori. Acestora, Eminescu le-a fost un adversar. El împlinea marile idealuri ale celui care muncea și producea bunuri, cu o viață văduvită de un trai onorabil, decent”. Un alt actor de renume al Teatrului de Stat Constanța, Liviu Manolache, ne-a vorbit despre ce ar trebui să însemne Eminescu pentru români, și ce înseamnă poetul pentru el, ca promotor al valorilor culturale autohtone: „Eminescu este spiritul fundamental al românismului și al românilor. Eminescu, Caragiale, Alecsandri, Coșbuc - aceștia reprezintă poporul român, spiritul național și esența noastră culturală ca existență pe aceste meleaguri. Nu spun cuvinte mari, acesta e un adevăr, și istoric și necesar pentru a ne regăsi identitatea națională pe care, din păcate, o pierdem, pas cu pas în această Europă unită, poate necesară politic, dar nu cultural. Cultural trebuie să ne păstrăm identitatea națională ca să avem valoare în Uniunea Europeană și în această lume care se dorește mult mai unită, mai frățească. Pentru mine, Eminescu înseamnă esența”. De asemenea, Liviu Manolache deplânge situația în care se află Hotel Intim (d’Engleterre), acolo unde Eminescu se caza când vizita Constanța, un fost simbol puternic al orașului de la malul mării, hotel care acum arată lamentabil: „Să nu uităm de un lucru important pentru Constanța - hotel Intim, care, din păcate, nu aparține Constanței, și astfel, bucățică cu bucățică, se distruge o fărâmă din spiritul neamului românesc. Ca și cum această statuie ar începe să se distrugă. Trebuie să avem mare grijă”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Constanța, Fundația Culturală „Fantasio” și Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.