„150 de ani în evoluţia căilor ferate din Dobrogea“, în paginile celei de-a noua cărţi a lui Petre Covacef

„150 de ani în evoluția căilor ferate din Dobrogea“, în paginile celei de-a noua cărți a lui Petre Covacef

Petre Covacef și-a lansat, ieri, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, cea de-a noua carte, intitulată „150 de ani în evoluția căilor ferate din Dobrogea”, apărută la editura Ex Ponto. De profesie inginer constructor, Petre Covacef este pasionat iremediabil de istoria Dobrogei, căreia i-a dedicat numeroase cărți și studii, pregătind, în continuare, vo-lumul II al lucrării „Portul Constanța - portul lui Anghel Saligny” și partea a treia din studiul privind toponimia Dobrogei. De aseme-nea, autorul a anunțat, în cadrul evenimentului lansării, că urmează o carte despre Cuibul Reginei. „Am lucrat în port, la Canal, am condus lucrările ecluzei de la Cernavodă și cariera am încheiat-o cu digul de la portul Constanța și cu montarea stabilopozilor, operațiune cu care mă mândresc, întru-cât muncitorii m-au poreclit nea Petrică Stabilopodu’”, povestește, jovial, Petre Covacef. El a mărturisit că cea mai recentă carte a sa este scrisă din dragoste pentru meseria de inginer constructor, indicând un moment interesant evocat în paginile acesteia. „Pe scuarul de pe mijlocul bulevardului Mamaia a mers trenul de turiști care pleca de la gară, intra pe I.G. Duca, mergea până la intersecția I.G. Duca cu bulevardul Mamaia și apoi mergea pe mijlocul bulevardului, având stații la Antoniadis, la Casa Italiană și la stația Tataia. Apoi trenul mergea până la intrarea în Mamaia. Acolo s-a construit un pod la Pescărie, pe unde deversează Ghiolul mic în mare, apoi mergea până la Cazino. Linia a mers perfect din 1905 până în 1914. După război nu s-a mai reluat dintr-o vină a primăriei, interesată să dea de lucru la birjari. În 1927 s-a scos pentru că încurca circulația pietonală sau auto a orașului”. În cadrul lansării, Petru Covacef i-a mulțumit profesorului său de la Institutul de Construcții din București, Ion Stănculescu, care l-a picat la examenul de obținere a titlu-lui de doctor în științe. „Îi port o mare recunoștință, pentru că numai faptul că am abandonat știința tehnică a construcțiilor mi-a permis să scriu a noua carte despre istoria orașului Constanța”.