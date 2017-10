15 şcoli constănţene vor fi dotate pentru ora de şah

1

sah in satele sarace

Va rog sa faceti un reportaj (o documentare macar) despre activitatile culturale si artistice din satele sarace, prost administrate. In satul Movila Verde (com Independenta), de ex.., singurele activitati "cultural artistice" din ultimii 10 ani au fost doua spectacole de circ si unul de manele. Cred ca sahul ar trebui introdus cu prioritate in scolile acestor sate, si nu in zonele favorizate (Cumpana, Valu lui Traian...).