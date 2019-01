13 ANI de Doors Club! Trei specatacole de excepţie

13 ANI de Doors Club! Trei specatacole de excepție

Pe 25, 26 și 27 ianuarie, Doors Club te invită la aniversarea celor 13 ANI de distracție și concerte live!! 13 ani în care am râs, am cântat și am dansat împreună!Vineri, 25 ianuarie - ”Everybody In The Casa Mare” pentru întâlnirea cu Zdob și Zdub - „hardcore moldovenesc” și cea mai bună dispoziție a unui show full house!Sâmbătă, 26 ianuarie, la Doors Club Constanta te așteaptă show-ul „hipnotizant” al uneia dintre cele mai de success trupe dance din România - CLASS. Înființată în 1994, CLASS a cucerit rapid și ireversibil inimile fanilor.Duminică, 27 ianuarie, fie că mai crezi sau nu în superstiții, în pisici negre, Doors Club îți propune întâlnirea rafinată cu unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai muzicii folk - MIRCEA BANICIU!13 ani de Doors Club! 25, 26 și 27 ianuarie: Zdob și Zdub, Class și Mircea Baniciu la Doors Club, probably the best live venue in town! Info si rezervari la 0763661622 sau pe www.doorsclub.ro