120 de ani de la inaugurarea podului de la Cernavodă. Cât i-a luat lui Saligny să îl facă

dl.inginer

Deosebita recunostinta unor asemenea valori ale neamului romanesc, Dobrogea datoreaza enorm acestui om si realizarilor sale, cele doua poduri de la Cernavoda si Fetesti, silozurile din portul Constanta, tunelul C.F.de acces in port care trece pe sub oras undeva in zona garii cu corespondenta in apropierea Portii nr.4 acces port...Si drept recunostinta localitatea care purta numele acestui mare constructor se numeste astazi...Stefan cel Mare(ce legatura o fi avut acest domnitor cu Dobrogea?)