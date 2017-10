12 unităţi de învăţământ din Constanţa oferă cursuri autorizate pentru educaţia adulţilor

S-a deschis Săptămâna Educației Permanente

12 unități de învățământ din Constanța oferă cursuri autorizate pentru educația adulților

Timp de șase zile, la Constanța, se vor desfășura stagii de formare, proiecte educaționale, mese rotunde și lansări de cursuri pentru informarea și determinarea tinerilor să se specializeze într-o profesie. Ieri, la Palatul Copiilor din Constanța, a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a opta ediții a „Festivalului Național al Șanselor Tale”. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Corpului Didactic Constanța, Asociația Părinților, Prefectura Județului Constanța și alți parteneri. „Scopul acestui festival este acela de a informa adulții despre posibilitatea de a-și continua studiile și de a se specializa într-un domeniu. Se adresează părinților, absolvenților, persoanelor care vor să se implice și vor să urmeze cursuri de formare profesională”, ne-a declarat unul dintre organizatori, inspector de specialitate, Gabriela Neagu. Oferte din Constanța, Mangalia, Castelu și Cernavodă În prima zi a festivalului, elevi ai câtorva grupuri școlare și licee din Constanța, Mangalia, Castelu și Cernavodă și-au expus, în holul Palatului Copiilor, broșuri, lucrări reprezentative și de demonstrație, dar vizitatorii de ieri au fost mai mult din rândul presei și al organizatorilor. Adulții care nu au aflat de eveniment sau nu au avut timp să vină la deschidere mai au însă ocazia să o facă până pe 10 noiembrie, standurile rămânând expuse toată săptămâna. „Educația permanentă trebuie promovată“ La deschidere au fost prezenți directori ai unor licee constănțene, precum și inspectorul școlar general Marian Sârbu, și adjunctul său, Mircea Vrană, președintele Consiliului Consultativ al Părinților din Constanța, Adrian Topor, și directorul Direcției Județene pentru Sport, Elena Frâncu. Șeful ISJ a ținut să sublinieze importanța educării și formării elevilor și absolvenților: „Anul European al Șanselor Egale pentru toți conștientizează, o dată în plus, necesitatea cuprinderii în formele educației permanente a cât mai multor categorii sociale. În România, educația permanentă trebuie să fie puternic promovată la toate nivelele și în rândul tuturor categoriilor de populație“. Contează mult o diplomă și un certificat de absolvire Unul dintre motivele pentru care multe școli pun la dispoziție absolvenților, dar și celorlalți adulți, o paletă variată de oferte de formare profesională este acela că, în ziua de azi, contează foarte mult o diplomă și un certificat de absolvire. „Sunt așteptați și elevii de la alte licee care vor să lucreze vara în hoteluri, magazine, pentru că mulți elevi au un loc de muncă în vacanțe. Tinerii sunt interesați pentru că știu că le trebuie o diplomă. Ei pot veni sâmbăta și duminica, atunci când nu au ore”, ne-a declarat directorul adjunct al Colegiului Comercial „Carol I”, Mariana Ștefănescu. De asemenea, președintele RESFCA Constanța, (Rețeaua Școlară de Formare Continuă a Adulților) Lucica Zamfiescu, ne-a spus că, în general, adulții manifestă un interes pentru cursurile de formare profesională, mai ales că au de unde alege. „În Constanța, 12 unități de învățământ au cursuri autorizate, iar adulții se interesează din ce în ce mai mult. Acest festival reprezintă un pas în plus în promovarea educației și atragerea oamenilor“, ne-a mai spus președintele RESFCA. Parada modei în debutul festivalului Elevele de la Colegiul „I.N. Roman”, în parteneriat cu firma Tyrasena SRL, au prezent publicului aflat, ieri, la Palatul Copiilor, câteva ținute vestimentare. Tinerele au defilat în rochii de seară și au fost admirate de părinții și profesorii care s-au aflat ieri la deschiderea „Festivalului Național al Șanselor Tale“. 