12 formaţii şi trupe rock, trei zile de concerte

12 formații și trupe rock, trei zile de concerte

În seara aceasta, va începe prima ediție a festivalului Timișoara Rock Festival. Pe parcursul celor trei zile (30 octombrie - 1 noiembrie) pe scena din Piața Victoriei vor urca 12 formații și trupe rock din țară și din Republica Moldova.Vor concerta trupele The Different Class, Implant pentru Refuz, Pro Musica, Pasărea Rock, trupa Mere, Sanctuar, The Weekend Band, Sonatic, Zdob și Zdub, A.L.L. Friends Band (o trupă tânără, formată din cinci elevi, dintre care trei colegi de clasa la Liceul Teoretic 'Nikolaus Lenau' din Timișoara), Vest Phoenix Cover, Trupa Phoenix.