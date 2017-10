11 trupe înscrise până acum în concursul lansat de Stufstock

Trupele anunțate până acum la Stufstock 2012 pentru ziua de vineri sunt: Buterflys in my stomach, Byron, East Roots, Gândul Mâței, și în final, Dubioza Kolektiv și Dub incorporation. Sâmbătă, 28 iulie vor urca pe scenă: Blue Pulse, Trooper, Vendetta, Coma, E.M.I.L., Alternosfera și The Subways. În alcătuirea listei, organizatorii au ținut cont de solicitările publicului Stufstock. Anul acesta două trupe newcomers (nou-veniți) au ocazia să urce pe scenă în deschiderea concertelor din 27 și 28 iulie. Acestea vor fi alese prin votul publicului pe albumul “Newcomers Wanted” deschis pe pagina de facebook a festivalului, unde publicul este invitat de organizatori să-și susțină favoriții. Până acum s-au înscris 11 trupe: Sketch, Dinți de lână, Anemic Disco, MT place, Ska-nk, Subatomic Zoo, The Case, Natif, Stereofeelings, Mojo Barel și NEXT. “Doritorii pot trimite o poză a trupei, cu un link unde pot fi ascultate melodiile (youtube, vimeo, etc.) la concurs@stufstock.com Proporționalitatea în alegerea finaliștilor va fi de 50% vot public + 50 % echipa Stufstock” anunță organizatorii.