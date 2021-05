11 ani fără Jean Constantin. „El continuă să trăiască printre noi, prin filmele pe care le-a lăsat”

Deşi a trecut atâta timp de când actorul a trecut la cele veşnice, durerea şi amintirile rămân pentru totdeauna în sufletul apropiaţilor săi. „Îmi amintesc şi acum că îl aduceam mereu în port. Cu o zi înainte de a deceda am venit împreună aici. Era tot o zi de miercuri, ca şi acum, şi la ora 13.00 trebuia să venim să mâncăm calcan, dar între timp, am primit un telefon de la o nepoată care mi-a spus să trec pe la el pe-acasă că nu răspunde la telefon. Am luat un lăcătuş mecanic, am spart uşa şi când am intrat, era mort, pe canapea, în sufragerie”, a declarat nepotul lui, Jean Aurel.



xxx





Născut la data de 21 august 1928, la Techirghiol, din mamă de origine greacă şi tată român, Jean Constantin şi-a început cariera de actor abia la vârsta de aproape 30 de ani. Primul pas a fost făcut în cadrul secţiei de estradă a Teatrului de Stat „Fantasio” din Constanţa, în anul 1957.





El a fost unul din cei mai mari actori români, interpret de roluri comice, considerat „maestrul comediei”. Printre personajele reprezentate de renumitul actor se numără cele din seria B.D. (Brigada „Diverse”), filmele de acţiune şi de comedie ale regizorului Sergiu Nicolaescu şi serialul de televiziune „Toate pânzele sus” (1976).





De-a lungul timpului, regretatul actor a reuşit să-şi interpreteze rolurile ca nimeni altul, devenind foarte repede preferatul spectatorilor români, care-i aşteptau cu nerăbdare apariţiile pline de haz.





„Pentru mine, a fost o mare şansă să îl întâlnesc pe Jean Constantin. Acest lucru se întâmpla la sfârşitul anului 1988, anul în care el ieşea la pensie. A fost un profesionist desăvârşit. Aşa mi-l amintesc. Extrem de disciplinat pe scenă, un actor care a primit de la Dumnezeu acest dar al comediei. Chiar şi acum, la 11 ani după ce a plecat dintre noi, ne demonstrează că a rămas aici tot timpul şi continuă să trăiască printre noi, prin filmele pe care le-a lăsat în urma lui. În această dimineaţă, am ales să vin aici, în centrul sufletului marelui actor, unde se întâlnea zilnic cu pescarii, pentru că este locul în care şi-a lăsat o parte din viaţă, poate cea mai frumoasă. Ştiți faimoasa replică: «Nu dau toată America pe Constanța mea». El a devenit un simbol al oraşului Constanţa, ne-a învăţat să râdem”, a declarat, cu această ocazie, Dan Cojocaru, director artistic la Centrul Judeţean Cultural „Teodor Burada”.