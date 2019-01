100 de ani în slujba învăţământului constănţean. Centenar la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“

100 de ani în slujba învățământului constănțean. Centenar la Colegiul Național „Mihai Eminescu“

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța sărbătorește anul acesta centenarul. De 100 de ani, școala de pe strada Traian este în slujba învățământului constănțean.A fost, pe rând, liceu de fete, școală medie, liceu de cultură generală, liceu teoretic și, de mai bine de13 ani, este colegiu național.Mii de copii au descoperit aici frumusețile și tainele literelor,s-au format și au pornit în viață devenind oameni de nădejdeai patriei.Și pentru că așa o vârstă venerabilă nu poate fi sărbătorită decât cu fast, bucurie și multă mândrie, Colegiul Național „Mihai Eminescu” găzduiește astăzi un eveniment cultural deosebit, în care să-și cinstească istoria și înaintașii.„Colegiul Național «Mihai Eminescu» își cunoaște istoria și și-o respectă, cu un parcurs educațional de excepție, inspirat și de marea care îi însoțește fiecare filă, de bazilica pe care este construită clădirea, își creează istoria cu pasiune și inspirație. Devenit una dintre cele prestigioase unități de învățământ din țară, Colegiul Național «Mihai Eminescu» face parte din Alianța Colegiilor Centenare, dar, mai presus de orice încununează, astăzi, 100 de ani de performanță educațională”, explică prof. Bianca Ibadula, directorul adjunct al unității de învățământ.Aniversare cu oaspeți regaliAlteța Sa Regală, Principesa Maria, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, reprezentanți ai autorităților locale, foști dascăli ai colegiului și foști inspectori școlari generali, dar și numeroși absolvenți ai colegiului, afirmați în diferite domenii ale societății românești sunt așteptați să participe, astăzi, la evenimentul omagial. De asemenea, vor fi prezenți absolvenți ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, afirmați în diferite domenii ale societății românești, pentru care avem o profundă considerație. Dintre aceștia, nominalizăm doar câțiva, lista cuprinzând sute de nume, precum senatorul Nicolae Moga, fostul inspector școlar general Aliss Andreescu, medicul Ion Așchie, șef al Secției de chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și prof. univ. dr. la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius”, arheologul Gabriel Custurea, cercetător științific principal la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, prof. Valeria Guțu Romalo, prof. univ. dr. la Facultatea de Filologie din cadrul Universității București, prof. Olga Duțu, prof. univ. dr. la Universitatea „Spiru Haret”, Aurelia Lăpușan, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Ovidius”, regizorul Stere Gulea și prof. Stelian Marinescu, actualul director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”.Programul zileiGazdele au pregătit numeroase momente speciale, dar și surprize, în această zi deosebită. De la ora 10, la sediul colegiului, din strada Traian nr. 19, va fi dezvelită o placă aniversară, iar de la ora 12, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va fi prezentat un spectacol pregătit de elevi pentru oaspeți.Evenimentul cultural va debuta cu vizionarea filmului liceului, prezentarea invitaților și cuvântările ale invitaților.Încălzirea o vor face cu un clip de la repetiții, apoi elevii vor prezenta mai multe momente artistice. Andrada Motoi, elevă în clasa a X-a C, va interpreta piesa„I will always love you”, iar elevii Diana Sălcianu, Matei Milea, Xenia Pasmangiu, coordonați de prof. Monica Negricea, Adina Sabău și Carmen Rugină, vor recita poeziile „O, rămâi”, „Dorința” și „Sonet” de Mihai Eminescu.Andreea Bădescu va cânta melodia „I put a spell on you”, după care va fi prezentat un număr de dans popular, interpretat de Roxana Sburlea, Nicolae Lazer, Vlăduț Ovezea, Roxana Măntălău, Miruna Mustață, Andreea Piștalie, Robert Ioan și Ciprian Dobre. Trupa de streetdance a colegiului, „Just Dance”, va încânta la rândul său publicul, urmată fiind pe scenă de elevii Oana Iordan și Andrei Gheorghe, elevi ai școlii de dans conduse de Iuri Braiș.În încheiere, oaspeții se vor delecta cu parada uniformelor Colegiului Național „Mihai Eminescu”.Volum aniversar - „100 de ani de tradiție și performanțăîn educație”Cu prilejul aniversării, conducerea colegiului a realizat un volum aniversar, intitulat „100 de ani de tradiție și performanță în educație”. Între filele acestuia, au fost adunate istorisiri din viața venerabilă a școlii constănțene. Cartea conține, pe lângă faptele istorice, și detalii mai puțin cunoscute, precum imagini inedite, mici povestiri scrise sub formă de procese verbale de toți cei care au trecut prin școală, fie ca inspectori, fie ca oaspeți, fie ca revizori contabili, fie ca părinți, fie ca foști elevi.„Istoria liceului este legată de începuturile politicii de omogenizare și integrare a Dobrogei la România, dar, mai ales, de numele Valentinei Boteanu, profesoară de franceză, originară din Basarabia, fiica lui Gavriil Musicescu, cunoscut muzician, venită în Dobrogea, din 1897, pentru a contribui la procesul de românizare și de alfabetizare a regiunii. Necesitatea unei scoli de fete a dus la emiterea Decretului-lege nr. 3864 semnat de Regele Ferdinand prin care se hotărăște: «Să se înființeze cu începere de la 1 septembrie 1919 câte o școală secundară de fete în orașele Turnu Severin, Pitești, Buzău, Brăila, Focșani și Constanța».Colegiul Național «Mihai Eminescu» s-a născut, prin ordin regal, în 1919, ca liceu de fete, 82 la număr, și a primit numele unei prințese, Domnița Ileana, al cincilea copil al Regelui Ferdinand și Reginei Maria, crescută în spiritul dragostei și al datoriei față de România”, povestește prof. Lucreția Claudia Portase, care a contribuit la elaborarea volumului aniversar alături de profesorii Nicoleta Benchea și Mihai Paris.Scurtă istorie1919 - se înființează Școala secundară de fete, prima unitate de învățământ de acest fel din Dobrogea; i se atribuie denumirea de Externatul de fete gradul I „Domnița Ileana”, deoarece nu dispunea de internat și avea doar curs inferior, compus din clase secundare;1923 - realizându-se întregul ciclu secundar (clasele I - VIII) și absolvind prima promoție de eleve, se schimbă denumirea în Școala secundară de fete „Domnița Ileana”;1931 - devine Liceul de Fete „Domnița Ileana”;1942 - unitatea școlară începe a se regăsi sub denumirea Liceul Teoretic „Domnița Ileana”;1948 - liceului i se atribuie denumirea de Liceul de Fete „Ana Ipătescu”;1960 - devenind cea mai mare unitate a învățământului constănțean, cu un număr de 57 de clase și un efectiv de 2276 elevi (fapt ce determină mărirea spațiului școlar prin construirea, în 1962, a unui nou corp de clădire) dobândește denumirea de Școala medie nr. 2;1963 - liceului i se atribuie de către Ministerul Învățământului și Educației denumirea de Școala Medie „Mihai Eminescu”, Constanța1965 - este atestat ca Liceul nr. 2;1966 - pentru o perioadă registrele școlii consemnează denumirea de Liceul nr. 2 „Mihai Eminescu”;1970 - devine Liceul de Cultură Generală „Mihai Eminescu”;1976 - Liceul de Științe ale Naturii „Mihai Eminescu”;1990 - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;2005 - se împlinește, firesc, un destin educațional: prima Școală secundară de fete din Dobrogea devine colegiu național - Colegiul Național „Mihai Eminescu”.