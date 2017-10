10 curiozităţi despre statueta Oscar

10 curiozități despre statueta Oscar

27 Aprilie 2013

Îl cunoști sub numele de Oscar, statueta aurită de 34,29 cm care este înmânată pentru onorarea celor mai bune producții cine-matografice. „Numele din buletin” este Premiul de Merit al Acade-miei. De la depărtare l-ai văzut cum arată și cât de râvnit este. Oare de-aproape o fi la fel? Mai jos găsești câteva lucruri interesante despre… Oscar, publicate recent în ziarul „The Telegraph”.1. De ce stă in picioare?Fiecare statuetă Oscar (foto) se află pe o rolă cinematografică care are cinci spițe ce reprezintă ramurile Academiei: actori, regizori, producători, tehnicieni și scriitori.2. „Oscaring”Poziția pe care Oscar o are se încearcă a fi implementată și în cazul pozelor oficiale.3. Sunt identice?Nu. Academia a acordat, din 1929 până în prezent, aproape 3.000 de statuete, fiecare având un număr diferit inscripționat.4. De ce este dezbrăcat?Membrul Academiei, Cedric Gibbons, a conceput statueta, iar muză i-a fost nudul lui Emilio Fernandez (regizor, scriitor, actor). Sculptorul a fost George Stanley.5. Când a fost conceput?Prima statuetă Academy of Motion Picture Arts and Sciences a apărut în 1929, iar după aceea a fost denumit Academy Award of Merit. Acum este recunoscut după Oscar, „porecla” adoptată în 1939.6. Cine l-a făcut?R.S Owens and Company a fabricat statuetele în Chicago. Academia susține că are nevoie de trei-patru săptămâni pentru a crea 50 de premii Oscar.7. Din ce este confecționat?Statuetele inițiale au fost placate cu bronz solid auriu, dar acum sunt placate cu aur.8. Ce s-a mai schimbat?Dimensiunea de bază s-a schimbat de mai multe ori în perioada 1929 – 1945. De atunci, mărimea a rămas neschimbată.9. Cine a deținut primul Oscar?Emil Jannings a câștigat în 1929 primul premiu pentru cel mai bun actor în „The Last Command” și „The Way of All Flesh”.10. Este greu?La o înălțime de 34,29 cm cân-tărește aproape 3,9 kg.