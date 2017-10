10 ani de Gală HOP la Mangalia

Aseară, pe scena Casei de cultură a municipiului Mangalia a debutat „întâlnirea anuală a tinerilor cu ei înșiși, dar și cu admiratori, critici sau prieteni”, conform introducerii în atmosferă realizate de Cornel Todea, directorul Galei Tânărului Actor HOP, cu numărul 10 la Man-galia și cu numărul 12 în istoria sa. O istorie devenită tradiție pe scena Casei de Cultură de la Mangalia, care a reușit să consacre acest eveniment și să se reflecte la nivelul artiștilor înscriși în concurs, la nivelul concursului propriu-zis. Iar faptul că unii dintre ei au devenit nume celebre nu este deloc o întâmplare. În opinia organizatorilor, chiar și publicul îi dă celebritate Galei HOP, public care acum umple sălile, după ce la începuturi pășea cu timiditate la festival. Motiv pentru care s-a ajuns să se ofere un premiu și publicului. Care la rândul lui, pe baza votului de-a lungul celor trei zile de concurs, va desemna actorul preferat. Astă-seară, îi ținem pumnii actorului nostru! Sala de spectacole a Casei de Cultură a municipiului Mangalia găzduiește astăzi cea de-a doua zi de concurs: 10,00-11,30 Atelier: „Alte-ritate”, temă susținută de Florin Fieroiu. De la ora 17,00 începe concursul la secțiunea individual, pe scenă urcând: Alexandru Bogdan, Ana Hegyi, Marian Adochiței, actor la Teatrul de Stat Constanța, Oana Radu, Lari Cosmin Giorgescu. Iar de la ora 20,30 intră în concurs secțiunea grup / spectacole: „Norvegia. Azi”, de Igor Bauersima, participă: Vlad Corneliu Baba și Ramona Părpăliță, iar de la ora 21,30 „Merge” după „Autobahn” de Neil LaBute, participă Ciprian Mistreanu și Oana Porav-Hodade. Primul an fără maestrul Iordache Întrebată ce aduce nou această a 12 a ediție a Galei HOP, Aura Corbeanu, vicepreședintele UNITER și directorul executiv al Galei, ne-a declarat că-i simte pe tineri mai motivați: „Concurenții sunt niște copii extraordinari. La preselecție am avut 100 de tineri, dintre care au ajuns aici, la Mangalia, 16 la individual și patru grupuri. La această ediție avem un juriu nou, la această ediție dorim să aducem o reverență maestrului Ștefan Iordache, care pentru prima dată nu este printre noi și vrem să-i promitem că vom fi la fel de buni în continuare. Cu acordul soției lui, Mihaela Tonitza Iordache premiul pentru cel mai bun artist la categoria băieți din acest an va primi numele Ștefan Iordache și credem că acest lucru va însemna o mare respon-sabilitate pentru câștigător. Va fi foarte important ca acești tineri să fie susținuți. Avem alături de noi regizori, producători din televiziuni care sunt interesați să-i vadă, pentru că anul 2009 este an de deschidere către proiectele la nivel european. Ceea ce înseamnă ziua de mâine în teatrul românesc. Nu suntem cârcotași, nu venim să spunem lucrurile care nu ne plac sau ne plac din viața noastră de câteva zile aici în Mangalia, pentru că am venit să vedem numai partea frumoasă. Iar faptul că noi toți venim a douăsprezecea oară să-i încurajăm pe tinerii artiști cred că demonstrează că este extrem de important să punctăm valoarea. Pentru că numai așa, aducând repere valorice culturale în fața copiilor noștri, părinților noștri, încercăm să prețuim ceea ce noi suntem!”. Gala HOP în viziunea lui Cornel Todea: „Oglinda magică, la malul mării, în care, dacă te privești, te cunoști mai bine, mai adevărat, la începutul lungului drum în arta teatrului. Oglinda miraculoasă, la malul mării, care, toamnă de toamnă, este gata să-ți prevestească viitorul. Cu o condiție obligatorie: să ai încredere în tine și să ai curajul să te uiți în ea. Am toată admirația pentru temerarii care își dau întâlnire la HOP, din dragoste pentru teatru și din nevoia de a se cunoaște pe ei înșiși ca slujitori credincioși ai acestei arte. Le urez mult succes și numai bucurii!”.