1 Decembrie - maraton de festivităţi în şcoli şi licee

1 Decembrie - maraton de festivități în școli și licee

Lecții deschise la muzeele de istorie din Constanța și Mangalia La Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, astăzi, 30 noiembrie, de la ora 10, va avea loc un simpozion științific cu participarea elevilor de la Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Liceului teoretic „Decebal”, Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, Grupului școlar „C.A. Rosetti”, școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu”, nr. 9 „Ion Creangă”, nr. 22 „I.C. Brătianu” și nr. 24 „Ion Jalea”. Manifestarea va fi deschisă de prefectul Constanței, Dănuț Culețu, și de dr. Virgil Lungu, directorul Direcției județene de cultură Constanța. Vor prezenta lucrări dr. Carmen Atanasiu - „Navigația Fluvială Română (NFD) și regiunea Dunării în timpul Primului Război Mondial”, dr. Lavinia Gheorghe, „Implicarea dobrogenilor în mișcarea națională românească de rezistență din Imperiul Austro - Ungar”, dr. Marian Zidaru, „Conceptul de autodeterminare și situația din Basarabia 1917- 1918", dr. Ion Bitoleanu, „Generația Unirii - un model al societăților în schimbare”. La Mangalia, acțiunile dedicate zilei de 1 decembrie au loc sâmbătă, de la ora 9.30. Potrivit unui comunicat al Muzeului „Callatis”, principalul organizator al acțiunii, zece instituții de cultură, istorie, precum și școli și licee își dau concursul în cadrul unei manifestări ample cu prezentări de lucrări științifice și momente artistice. Este vorba despre Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Marinei Române, Muzeul Militar Național Filiala Constanța, Biblioteca Municipală Mangalia, UM 02196 din Mangalia, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Liceul Economic Mangalia, Școala nr. 1 Mangalia și Școala cu clasele I - VIII Dulcești. Moș Ion Roată, prin ochii micilor artiști La Căminul cultural Cobadin, astăzi, de la ora 10, are loc vernisajul unei expoziții de pictură realizată de elevii Grupului școlar cu clasele I - XIII din localitate, sub îndrumarea prof. Alexandra Păvăloiu și în organizarea directorului instituției școlare, prof. Olguța Papa. Este vorba despre o serie de lucrări cu tematică istorică, având ca temă importanța datei de 1 decembrie. Nu lipsesc chipuri de eroi, elemente de folclor. Cu acest prilej, elevii vor fi recompensați de un sponsor local, cu premii constând în aparatură electronică. În finalul acțiunii, Erica Isac, laureată a mai multor concursuri de muzică pentru copii, va susține un recital. La Școala 15, se omagiază Unirea prin creație literară și lectură Elevii Școlii nr. 15 „Grigore Antiapa” sărbătoresc și ei ziua de 1 Decembrie printr-o serie de activități ce au ca temă Unirea Principatelor în legendele românilor. Folosind ca bază didactică fotografii, portrete istorice, harta României, pasaje din opere literare care au ca temă unirea, elevii vor încerca să înțeleagă mai multe despre evenimentul din 1 Decembrie 1918. Ei vor face analize pe texte din „Hora Unirii”, de Vasile Alec-sandri, „Ocaua lui Cuza”, „Moș Ion Roată și Vodă-Cuza”, „Santinela”, vor interpreta diferite cântece și vor participa la concursuri pe echipe. Prin realizarea acestor activități, cadrele didactice urmăresc ca elevii să capete deprinderi în ceea ce privește redarea prin cuvinte proprii a conținutului unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat și să manifeste interes pentru lectura unor texte variate. Despre patriotism la Școala „Lucian Grigorescu“ din Medgidia Astăzi, elevii Școlii „Lucian Grigorescu” din Medgidia participă la activitatea omagială dedicată Zilei Naționale a României, acțiune care urmărește stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea și prețuirea istoriei naționale. Importanța zilei de 1 Decembrie va fi marcată prin scenete, eseuri, cântece patriotice, dansuri populare și recitări de poezii. „ Prin activitățile desfășurate dorim să insuflăm elevilor noștri spiritul civic și patriotic, sentimentul că aparținem unui popor cu o istorie bogată. Datoria noastră este să păstrăm moștenirea străbună și să o transmitem generațiilor viitoare”, a declarat directorul Școlii „Lucian Grigorescu”, prof. Emilia Ciocan. Liceenii de la „Callatis“ au sărbătorit Marea Unire Sala de festivități a Liceului „Callatis” din Mangalia a găzduit, ieri, activitatea „1 Decembrie, Ziua națională a României”, înscrisă în proiectul „Historia magistra vitae”. Conform declarației directoarei Vianora Avădanei, proiectul, derulat pe timp de un an, respectiv noiembrie 2007-noiembrie 2008, are ca scop educarea elevilor în vederea formării unui comportament de atașament față de valorile neamului românesc, accentul principal fiind pus pe organizarea unor activități care să contribuie la valorificarea elementelor de patrimoniu cultural local, integrate în patrimoniul național și european, având ca parteneri Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia, Serviciul Public de Administrare a Bibliotecilor din municipiul Mangalia, Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Mangalia și Școala cu clasele I-VIII Albești. Printre activitățile desfășurate s-au numărat distribuirea broșurii „1 Decembrie, Ziua națională a României și a românilor de pretutindeni”, prezentarea semnificației acestei zile, precum și prezentarea unui material Power Point. În final, liceenii au fost cooptați la un concurs, pe echipaje, generic intitulat „1 Decembrie 1918, început de epocă“. (S.A.)