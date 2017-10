S-a aprobat cifra de școlarizare a universităților constănțene

1.300 locuri fără taxă la "Ovidius", 123 - la UMC

Cele două cifre se referă la numărul de locuri fără taxă aprobate prin ordin al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în vederea admiterii în anul universitar 2012-2013. Așa cum a afirmat Liviu Pop, ministrul Educației, repartizarea locurilor s-a făcut potrivit clasificării universităților realizată de ARACIS. Universitatea "Ovidius" din Constanța, cotată ca instituție de educație și cercetare științifică cu grad de încredere ridicat, are pentru acest an 1.300 de locuri fără taxă, din care 18 pentru candidații de etnie rromă."Zilele acestea, vom avea un consiliu de administrație, ocazie cu care îmi propun să discut foarte serios cu decanii pe marginea clasificărilor primite de fiecare facultate în parte. De altfel, repartizarea locurilor fără taxă la facultăți se va face ținând cont de ultima ierarhizare pe domenii. În prezent, la Universitatea Ovidius sunt două programe în categoria A, respectiv Științe Economice și Medicină Dentară, 17 programe în categoria B, 15 programe în categoria C, trei programe în categoria D și opt programe în categoria E. Facultățile care sunt mai slab cotate vor primi locuri mai puține decât anul trecut", a declarat rectorul Universității "Ovidius" din Constanța, prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure. La Universitatea Maritimă din Constanța, rectorul Violeta Ciucur a declarat că, în total, pentru admiterea 2012-2013, instituția pune la dispoziția celor interesați 1.140 de locuri, din care fără taxă, aprobate prin ordin al Ministerului Educației, vor fi 123 de locuri, la fel ca și anul trecut.