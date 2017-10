1.200 de filme propuse la Festivalul Internaţional de Film NexT

1.200 de filme propuse la Festivalul Internațional de Film NexT

Evenimentul cultural desfășurat și anul acesta sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Margareta a României, își așteaptă publicul cinefil, în perioada 28 martie - 1 aprilie, la Cinema Scala și Cinema Studio din București, cu programe variate, de la filme pentru copii la scurtmetraje proiectate la Cannes, dar și cu secțiuni în premieră, informează organizatorii.Printre programele NexT, competiția rămâne și în acest an secțiunea cea mai puternică din festival, care aduce la București scurtmetraje din toată lumea. Realizată de criticul de film Andrei Gorzo și de coselecționerul Irina Trocan, competiția NexT 2012 cuprinde 27 de titluri, din cele peste 1.200 de filme propuse.După cum dezvăluie directorul artistic al festivalului, Andrei Gorzo, competiția acestei ediții conține câteva filme incisive despre sexualitate, de pildă scurtmetrajele „În intimitate” (regia: Francisco Javier Rubio Rodrigo, Huesca International Film Festival), „Infern” (regia: Carlos Conceiçaő, IndieLisboa 2011) ți „Girl” (regia: Fijona Jonuzi, Goteborg IFF, Upssala IFF).Festivalul Internațional de Film NexT a fost înființat în memoria regizorului Cristian Nemescu și a sound designer-ului Andrei Toncu. Scurtmetrajul cel mai apropiat de spiritul filmelor celor doi este, în concepția lui Andrei Gorzo, „filmul «Aglaée», ai cărui eroi sunt puberi înfierbântați și al cărui admirabil pariu este să prezinte o fată cu dizabilități ca pe o ființă atrăgătoare sexual, capabilă să îi facă KO pe amețiții de băieți de vârsta ei, prin aerul de superioritate pe care îl inspiră”. Scurtmetrajul a fost recompensat cu mențiunea specială a juriului și premiul ADAMI pentru interpretare feminină la Festivalul Internațional de Film de la Clermont-Ferrand.XXXPentru Andrei Gorzo, filmul cel mai emoționant din competiție este „Pe malurile Mediteranei”, al lui Olivier Py, în care regizorul întreprinde o „căutare a timpului pierdut”, prin arhiva cinematografică a propriei familii, ce constă din înregistrări făcute de părinții săi, cu o cameră de amator, în anii ’60 și ’70. Scurtmetrajul a fost prezentat în competiția Festivalului Internațional de la Clermont-Ferrand 2012 și a Festivalului Internațional de Film din Montpellier 2011.Un alt film aparte este, așa cum declară Irina Trocan, „In Loving Memory” (regia: Jacky Goldberg) pe care îl apreciază ca fiind o mostră sensibilă de cinema experimental sau ca pe un film clasic captivant prin încâlceala lui. Realizatorul filmului, Jacky Goldberg, revine la NexT după ce anul trecut a fost invitatul festivalului, la seminariile dedicate criticii de film. Jacky Goldberg este regizor de origine franceză, producător, critic de film pentru revista Les Inrockuptibles. A regizat patru scurtmetraje, iar cu cel mai recent, „In Loving Memory”, a participat la Festivalul de Film de la Clermont-Ferrand.Din programul competițional din acest an nu lipsesc nici scurtmetrajele românești. Printre acestea se numără admirabilul debut în regie al actorului Dorian Boguță, un mediumetraj intitulat „De azi înainte”. „Situația filmului e tare: suspectând că fiul său adolescent ar fi gay, un bărbat convențional încearcă, după cum ar spune el, să-l «vindece»”, rezumă Gorzo.Despre cel mai recent scurtmetraj al regizorului Adrian Sitaru, “Chefu’”, prezent de asemenea în competiție, criticul ne spune că prezintă o scenă de șuetă lungă, animată și comică din care sar scântei în toate direcțiile. Scurtmetrajul a avut premiera internațională anul acesta, la Festivalul de Film de la Rotterdam.v v vRomânia este reprezentată în competiția NexT și prin scurtmetrajele „O mie de lucruri în comun”, de Sarra Tsorakidis, și „Hello Kitty”, de Millo Simulov. Andrei Gorzo declară că producțiile locale sunt atât de bune, încât, dacă ar face parte din juriu, nu ar ști pe care să o susțină pentru premiul pentru cel mai bun film românesc. „Dacă ar fi după mine, probabil că la categoria asta s-ar lăsa cu mențiuni”, conchide Gorzo.Scurtmetrajele din competiție concurează pentru Trofeul NexT, oferit de Institutul Cultural Român și Kodak CineLabs România, premiul „Cristian Nemescu” pentru cea mai bună regie, oferit de Institutul Cultural Român, premiul „Andrei Toncu” pentru cea mai bună coloană sonoră, oferit de Institutul Cultural Român, premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, oferit de Abis Studio, premiul publicului și premiul publicului pentru film românesc, oferit de Cocor Media Channel.Evenimentul este organizat de Societatea Culturală NexT, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.