1.100 de elevi la prima ediţie a Concursului LuminaENGLISH

1.100 de elevi la prima ediție a Concursului LuminaENGLISH

Pentru a atrage copiii către studiul limbii engleze, pentru a-i familiariza cu atmosfera de examen și testele de tip grilă, dar mai ales pentru pregătirea lor în vederea susținerii testelor de tip internațional, Liceul Internațional de Informatică din Constanța organizează, începând cu acest an, Concursul LuminaENGLISH. Destinat elevilor din clasele IV-VIII (Beginner Level - pentru clasele a IV-a, Elementary Level - pentru clasele a V-a, Pre-Intermediate Level - pentru clasele a VI-a, Intermediate Level - pentru clasele a VII-a, Upper-Intermediate Level – pentru clasele a VIII-a), Concursul LuminaENGLISH este și rezultatul interesului excepțional manifestat de elevi pentru Concursul Național de Matematică LuminaMATH. Prima etapă a LuminaENGLISH se va desfășura sâmbătă, 12 martie, când concurenții vor răspunde la 50 de întrebări tip grilă, incluzând aptitudinile de lectură (Reading), de folosire a limbii engleze (Use of English) și de gramatică (Grammar). Primii 20 de elevi de pe fiecare nivel se vor califica pentru următoarea etapă a concursului. A doua etapă va consta tot dintr-un test grilă, prin care se evidențiază abilitățile de ascultare (Listening). Elevii constănțeni s-au mobilizat într-un timp destul de scurt, fapt pentru care, la această primă ediție, s-au înscris peste 1.100 de elevi. Prima etapă se va desfășura în patru centre de concurs: Liceul Internațional de Informatică, Școala Spectrum, Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir” și Școala „Gala Galaction” din Mangalia. Cea de-a doua etapă va fi organizată la Liceul Internațional, pe data de 26 martie. Toți elevii vor primi diplomă de participare și cel mai bun rezultat la fiecare nivel de clasă va fi răsplătit cu o excursie de trei zile, în Turcia, la Istanbul. Festivitatea de premiere va avea loc în cursul lunii mai.