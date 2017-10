GALERIE FOTO - CONSTANŢA, în plin proces de modernizare. Iată cum va arăta oraşul tău

5

UN CONTRIBUABIL

Asa a facut in fiecare an alectoral,dar pana acum,de atatia ani de ce nu s-a facut?Au asteptat bani europeni,intre timp au facut afaceri cu statul,au cumparat casele din zona peninsulara si ce mai au cumparat aproape tot orasul,au foarte multi bani,cine nu are dupa afaceri cu statul?Si suntem in 2014 si orasul asta e o tiganie totala,constructii fiecare cum l-a taiat capul,pomii se taie,parcuri nu avem,dar avem si noi milionarii nostrii,pe banii nostrii.E un fel de alta dictatura,dar tot dictatura ne ateapta