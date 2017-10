Când este gata pasarela pietonală de la Satul de Vacanţă. GALERIE FOTO

1

pasarele

Aceste pasarele ar trebui sa aiba si lifturi pentru ca persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta sau parintii cu copii mici care sunt in carucior sa poata trece peste aceste pasarele. Domnii proiectanti si cei care dau avizele ar trebui sa stie ca in Uniunea Europeana acestea sunt absolut obligatorii.