Un simbol în ruină! Mărirea şi decăderea Casei Manicatide

Un simbol în ruină! Mărirea și decăderea Casei Manicatide

Casa Manicatide este una dintre clădirile-simbol ale Constanței, cu arhitectură impresionantă. Situată pe strada Nicolae Titulescu nr. 36, monumentul istoric se află, din păcate, astăzi, în ruină. Imobilul a aparținut comerciantului Take Manicatide, ne povestește Despina Hagiu, important membru al Comunității elene din Constanța.Ctitorul și comerciantul Take Manicatide este cel căruia îi aparține clădirea, construită în anul 1899, după planurile arhitectului H.N.Mangoianu. Proiectată în stil eclectic, cu elemente de decorație clasicizantă, clădirea are trei nivele: subsol, parter și etaj. Fațadele sunt organizate simetric de axa marcată de intrarea cu balcoane deasupra. Soclul fațadei este realizat în bosaj, cuprinzând și ferestrele subsolului. Intrarea principală este surmontată de un balcon cu balustrii, susținut de două coloane de ordin compozit, canelate. La ambele nivele, de o parte și de alta, se află câte două ferestre cu baza comună, profilată. Fațada este organizată simetric, pe console cu motiv floral.Despina Hagiu își aduce aminte că Take Manicatide era un prosper om de afaceri și un magnat al cerealelor: „Take Manicatide a fost președintele Camerei de comerț și consilier comunal. De aseme-nea, fabricantul grec a fost în epocă mem-bru marcant al Partidului Conservator”.În imobil, a funcționat AJOFMDeși aflată pe lista patrimoniului național, imobilul se află într-o avansată stare de degradare. Vecinii nu cunosc nimic despre soarta clădirii, doar asistă cum se descompune de la o zi la alta. Pe post de geamuri, au fost amplasate plăci de lemn. Dacă, într-o vreme, în acest imobil a funcționat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, astăzi clădirea este abandonată.Lui Mihnea Hagiu, membru al Comunității Elene „Elpis”, Constanța îi datorează faptul că această clădire are o plăcuță cu un scurt istoric. Tot lui i se datorează faptul că și alte clădiri de patrimoniu au azi astfel de plăcuțe, în patru limbi străine, și este vorba de Biserica Elenă Metamorfosis, Teatrul Elpis, Vila Șuțu, Casa Zafirios Kyriakou, Casa Constantinidi.Mihnea Hagiu a făcut acest lucru din pasiune pentru istoria înaintașilor. Ideea proiectului a fost aceea de a identifica clădiri din Constanța în care s-au născut și au trăit greci, care au participat la viața social-economică a urbei.