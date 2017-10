Sezonul estival, în pericol! Plajele din Mamaia, Constanţa şi Eforie nu vor fi gata

8

.....................

CRETINII PREISTORICI CU CREIER DE DURITATEA GRANITULUI SUNT ATAT DE INCULTI INCAT NU STIU CA OLANDA ARE 1/3 DIN SUPRAFATA EI RECUPERATA DIN MARE, CU AJUTORUL DIGURILOR, SI DIN ACEST MOTIV FACE PARTE DINTRE TARILE DE JOS (3 LA NUMAR). ADICA, BOILOR, DE SUB NIVELUL MARII.CAND ASTIA CONSTRUIAU DIGURI PE VREMEA CAND STRAMOSII VOSTRI MANCAU, SE CACAU SI SE INMULTEAU IN UNICA CAMERA A BORDEIULUI. TOT EI AU CONSTRUIT INSULELE ARTIFICIALE DIN DUBAI.LUCRAREA LA NOI ESTE GARANTATA 5O DE ANI. DOBITOCUL CARE SE LAUDA CA A LUCRAT CU EI, PROBABIL CA APROVIZIONA CLOSETELE CU HARTIE HIGIENICA. SE LUCREAZA NOAPTILE SI DUMINICILE IN ASA FEL CA INTREAGA LUCRARE DE LA EFORIE LA MAMAIE SA AVANSEZE LA ACELASI NIVEL. SUNTETI BUNI DE EMISIUNEA LUI BANCIU. DAR ASA ESTE TROGLODITUL DIN SPATIUL MIORITIC, PRETINDE CA ESTE BURICUL PAMANTULUI SI CA L-A CREAT CHIAR SI PE DUMNEZEU. DACA ASTIA SUNT ASA DE INCOMPETENTI PT CE MOTIV AU FOST ALESI? INSEAMNA CA NOI SUNTEM MAI TAMPITI. EXPRIMAREA MEA NU ESTE CU NIMIC DEOSEBITA A CELEI FOLOSITA DE DL BANCIU. DECI STIMATE CUGET NU SUPRIMATI COMENTARIUL. ACESTI TROGLODITI NU O SA FIE AFECTATI DIN LIPSA DE NEURONI SI PIELE DE ELEFANT.MERSI.