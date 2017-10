RUINELE DIN CENTRUL CONSTANŢEI. Ce a fost şi ce a ajuns buricul oraşului

7

O prastie pentru domn' comisar(Sa traiti !)

Nu sunt avocatul Turciei(turcilor).Dau numai un exemplu.Imi spunea cineva ca acolo(in Turcia) toata lumea are o treaba.Acolo nu exista subventii si pachete cu ulei de la primarie.Amicul meu,turist prin Turcia,imi povestea ca a intalnit un turc care muncea la indreptat sarma.Turcul isi tinea familia din indreptatul sarmei.Exemplul este putin fortat,in realitate mesterul turc confectiona gratare pentru aragaz..Unde credeti ca ajungeau gratarele din sarma ? In magazinele din Romania,bineinteles.Am avut pe masa mea bulion din Germania si sare de bucatarie din Turcia.Spre deosebire de Turcia si Germania,noi avem doctori in drept,filozofi si parlamentari.Aici stam bine.Ce se intampla azi pe strada Stefan cel Mare este rezultatul politicii economice locale si de la Bucuresti.Au fost desfiintati micii meseriasi,micii producatori si comerciantii de meserie.As vrea sa faca cineva un raport intre suprafata totala a mall-urilor din Constanta si numarul de locuitori(280.000).Mall-urile au desfiintat batrana strada comerciala Stefan cel Mare.Din strada Atelierelor a ramas doar numele.In al doilea rand un spatiu comercial de pe strada Stefan cel Mare trebuie sa fie proprietatea comerciantului.Comert cu chirie,nu exista,nu renteaza.Majoritatea cladirilor de acolo sunt prada de razboi,cladiri furate pentru afaceri imobiliare.Pe strada Stefan cel Mare intalnim in schimb,"comercianti" cu telefoane furate.Doi-trei afaceristi fac comert chiar sub geamul politiei municipale(Sa traiti,domn comisar !).Nu-i vede nimeni.Domn comisar municipal ( Scuze ! Sa traiti !) nu are nici prastie in dotare.Sa-i dam o maceta.Tilifoane aveam,tilifoane ! Tigari aveam,tigari eftine !