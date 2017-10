Revoltător! Istoria Constanţei a ajuns de râsul Europei

3

Quod erat demonstrandum...

...s-a demonstrat ceea ce era de demonstrat: o intalnire inutila. O astfel de dezbatere, fara participarea autoritatilor este....scuzata-mi fie expresia, dar alta nu gasesc, ca dragostea fara partener! Astfel de discutii, de certuri, de angajamente putem face singuri, acasa, in fata oglinzii din baie. Dar cand este vorba de patrimoniu, de apararea istoriei dam jos orice elenanta si mergem pana in panzele albe. Fund-atia cu pricina nu are nici o vina. Ea promoveza imaginea unor personaje care au alte scopuri mai marete decat apararea culturii. Revenind la patrimoniu construit si arheologic el trebuie, in primul rand, sa fie insusit de administratiile noastre: sa aiba statut juridic si sa se regaseasca in planurile de urbanism....iar administratorii (,,conducatorii” -cum le place sa se autointituleze) sa aiba nivelul indicat de cultura ca sa poata initia ceva...In Constanta, se exemplu, in competitia oficiala dintre dansul din buric si monumente, a castigat, vreme de multi ani, primul.