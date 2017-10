Povestea teribilă a unei clădiri de patrimoniu, devenită o ruină!

După un secol de existență, casele grecești din zona istorică a Constanței nu și-au pierdut nici astăzi farmecul. Deși multe dintre ele se află într-o stare avansată de degradare, aceste edificii reușesc încă, să confere zonei aerul epocii.Casa Theodor Russo se află pe strada C.A. Rosseti, la numărul 6, în zona peninsulară. Despina Hagiu, în vârstă de 78 de ani, ne povestește că i-a cunoscut personal pe membrii familiei Russo. Grecul Theodor Russo a con-struit casa cu același nume, după o arhitectură influențată de stilul neoclasic al arhitectului Pelopidas Couppa, la sfârșitul secolului XIX.Dr. Doina Păuleanu descrie casa cu lux de amănunte, în volumul „Constanța - Aventura unui proiect european”: „Cu soclul din piatră de extracție medievală, clădirea beneficiază de simetrie verticală; cele două ferestre ale parterului au în partea superioară câte un fronton cu acrotere susținut de cariatide bondoace... balcoanele au feronerie simplă, sunt situate lateral, deasupra fiecărei uși de intrare, cornișa puternic reliefată este susținută de console și o friză îngustă cu frunze de acant. Între ferestrele decorate ale etajului se află, aproape ilizibilă, o inscripție în limba greacă; ușile de intrare din lemn cu decorație neoclasică - denticuli, capitel - au incizată monograma T.R. Astfel se identifică atât proprietarul inițial, cât și anul construcției: este vorba despre Theodor Russo, 1897.”Construită pe patru nivele, clădirea are subsol și mansardă. Despina Hagiu își amintește că proprietarul acestei case era cunoscut în epocă: „După 1947, membrii familiei Russo s-au stabilit în Grecia. Nu era singura proprietate deținută de familie, aveau imobile și în București și în Brăila. Anul trecut, urmașul familiei Russo, care trăiește la Atena, a sosit la Constanța. Casa a fost reven-dicată și are în prezent proprietar. Sperăm că va reuși să-i redea aerul de altădată”.În momentul de față, clădirea se află în stare avansată de degradare. Ușile cu lacăt pe ele sunt umflate de trecerea vremii, tencuiala de pe fațadă are o culoare nedefinită, decolorată de arșița vremii, dar și de intemperii, bucăți întregi de tencuială se desprind, iar geamurile subsolului sunt și ele blocate de niște placaje din lemn.În căutarea caselor greceștiDin pasiune pentru istoria înaintașilor, Mihnea Hagiu, membru al Comunității Elene „Elpis” Constanța, a identificat șapte clădiri de patrimoniu pe care a montat plăcuțe cu un scurt istoric, în patru limbi străine. Este vorba despre Biserica Elenă Metamorfosis, Teatrul Elpis, Casa Manicatide, Vila Șuțu, Casa Zafirios Kyriakou, Casa Constantinidi. Urmează Casa Stamatopoulos, casă particulară, ce a aparținut unui comerciant grec din orașul Murfatlar.„Dorim să extindem proiectul, urmea-ză să identificăm și alte clădiri din Constanța în care s-au născut și au trăit greci, care au participat la viața social-economică a urbei și nu vorbesc neapărat, de această dată, de case de patrimoniu. Noi suntem mândri că am reușit pe aceste plăcuțe prin care sem-nalăm «monument istoric» să inserăm și o scurtă poveste despre fiecare imobil. Trecătorii au astfel ocazia să afle o parte din istoria acestor edificii”, a declarat Hagiu.