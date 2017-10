Povestea hotelului de elită din peninsulă, vizitat de familia regală

Hotelul Francez sau Vila Regnier, situată în imediata apropiere a Direcției Agricole, este locația cu splendidă vedere la mare, care a găzduit membrii familiei regale. În actele vremii, se arată că hotelul era singurul imobil existent în anul 1884 pe stradela Basarab.Vila Regnier are două nivele și o terasă suspendată deasupra malului; în alcătuirea imobilului, mai sunt consemnate doar două locuri îngrădite.Dr. Doina Păuleanu povestește, în volumul „Constanța 1878 -1928. Spectacolul modernității târzii”, că în anul 1913, vila îi aparținea doamnei Husser, iar doi ani mai târziu, clădirea avea același proprietar. În documentele de arhivă se păstrează planul primului pavilion, iar autorizația de construcție se află pe numele lui P. Reynier (Regnier), la 20 iunie 1898.„Construcția, predominant neoclasică, figurează printre cele cinci imobile cu terasa din piatră și mortar, lată de 10-20 metri... Fațada spre curte prezintă o intrare și două ferestre dreptunghiulare, cuprinse între liniile orizontale ale borsajelor de zidărie. Ancadramentele acestora au formă orientală, o friză cu elemente geometrice este acoperită de cornișa clădirii... Localul, complet renovat, este deschis tot timpul anului,” descrie vila dr. Doina Păuleanu, în volumul său.Multă vreme, acest hotel a reprezentat un spațiu civilizat, pentru elite.Ion. I.C. Brătianu se cazează la hotel RegnierPrintre vizitatorii hotelului, amintim membrii familiei regale. Dr. Doina Pău-leanu menționează: „Joi, 3 octombrie 1902, dna Zoe D. Sturdza, vizitând pe Micii Principi la Vila Regnier, le-a adus mai mul-te cutii cu superbe jucării și bomboane”. În ziua de 1 martie 1904, orașul este vizitat chiar de Principele Ferdinand - Comandantul Corpului al lI-lea de armată și Inspector General al Armatei și a descins la Hotelul Francez.În saloanele hotelului, se înființează, la 6 iunie 1909, filiala locală a societății Crucea Roșie a doamnelor din România. În 1910, Ion. I.C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri și șeful Partidu-lui Național Liberal, a sosit în oraș. Îl vizitează pe generalul Budișteanu, președintele Senatului, care se afla în Constanța, descins la vila Regnier. Și Ion. I.C. Brătianu, impresionat de poziția și serviciile hotelului, hotărăște a se caza un an mai târziu pentru adunarea generală a membrilor Clubului Național-Liberal la aceeași vilă discretă și confor-tabilă.Alte elite care s-au cazat aici sunt familia Kalinderu (București), Alexandrescu de Linche, București, doctor Muller (București), arhitect Ștefănescu, tot din Capitală.În martie 1926, magistrații și avocații din Constanța s-au adunat la o agapă la marea sală a Hotelului Francez. Un an mai târziu, în aprilie 1927, „Regina mamă Elena sosea la Constanța, fiind însoțită de fiul ei, principele Mihai, moștenitorul tronului, de fostul rege al Greciei, George, de principesele Alexan-dra și Maria. Oaspeții au luat masa la Regnier”.v v vDupă ce a fost confiscată sub regimul comunist, clădirea a servit de-a lungul anilor pe post de birouri pentru diverse instituții publice. De ani de zile, imobilul este lăsat în paragină. Se pare că moștenitorii au intrat în posesia clădirii.