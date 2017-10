Peninsula, reabilitată pe bucăţele. Accesul autovehiculelor, interzis pe mai multe străzi

4

Reabilitare cu "finalizare"

Iertati-ma,nu am gasit alta rima.Duminica 10 mai,un grup de anarhisti format din elemente destabilizatoare,antipatriotice si antirevolutionare, a iesit in strada pentru a protesta impotriva distrugerii spatiilor verzi din Constanta.In randul protestantilor s-au infiltrat si banditi,reactionari sau activisti/activiste basisto-naziste.Niste nesuferiti.Este bine ca atat presa locala cat si Primaria nu i-au bagat in seama.Am aflat ulterior ca fotoreporterii aveau acumulatorii descarcati(e scuzabil) si Fagadau era presat de timp.Fagadau se afla la serviciu in Primarie,muncea pentru binele nostru.Cand trebuie sa laudam realizarili maretului partid,lucrurile se schimba.Fotoreporterii au acumulatorii noi,Fagadau se pozeaza pe prima pagina in ziarul partidului si toata presa locala ajunge la orgasm-orgasm gazetaresc.Oda bucuriei ! Bucuria este molipsitoare.Placerea/bucuria se extinde la politicieni si la functionarimea din primarie-orgasm de partid si de stat-orgasm functionaresc. Dupa 15 ani de jaf si nepasare,Fagadau a facut un ou de aur.Azi a cazut closca.Articolul asta se potrivea la "Anunturi/Femei cauta barbati/Reabilitare cu "finalizare"