"Pe strada Mircea se află peste 200 de morminte"

Posibilitatea de a călători peste hotare și de a descoperi cum străinii știu să-și valorifice istoria naște în sufletele constănțenilor care încă iubesc acest colț de Românie tot mai mult revolta pentru faptul că, deși se află pe un pământ binecuvântat - Tomisul, nu se oferă circuitului turistic numeroasele sale bogății.Despre Edificiul Roman cu Mozaic lucrurile s-au lămurit și nu mai poate fi vizitat din cauza pericolului la care s-ar expune cei care îi trec pragul, ca urmare a șubrezirii ramelor imenselor geamuri vechi de 50 de ani.Un alt obiectiv turistic care s-a aflat în atenția constănțenilor drept o adevărată minune este Cavoul Hipogeu, cunoscut drept mormântul pictat, din vecinătatea localului Irish Pub. Și despre care Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, a afirmat că se află în prezervare pentru generațiile viitoare.Am încercat să ne lămurim, împreună cu Constantin Chera, arheologul care a lucrat împreună cu colegul său Virgil Lungu la tot ceea ce înseamnă necropolă antică a Tomisului, de ce Cavoul Hipogeu nu este accesibil. Unul dintre motive este păstrarea microclimatului, pătrunderea prea multor persoane în acel spațiu îngust conducând la un atac direct la pictura care datează din secolul IV. „Printr-o minune, această pictură superbă se păstrează de pe vremea lui Constantin cel Mare, din anul 330. Ea poate fi admirată în fotografiile din Muzeul de Istorie, la dimensiunea 1/1, făcute de unul dintre cei mai renumiți fotografi Ion Miclea. Noi am pus acea baracă la intrare, prevăzută cu un sas, un soi de marchiză care să nu permită intrarea și ieșirea aerului mai cald sau mai rece. Chiar și camera am acoperit-o la loc cu pământ, aproape de nivelul la care am găsit-o, pentru că sunt convins că meșterul din antichitate știa să combine culorile care să reziste la o temperatură și o umiditate ridicată, de aproximativ 60%”, a mai adăugat Chera.Întrebat dacă există vreo șansă ca această minunată descoperire să poată fi vizitată cândva, același interlocutor ne-a declarat că ar fi posibil doar prin ridicarea unei construcții de protecție, cum au făcut cei de la Silistra, unde există un astfel de mormânt în întregime pictat, descoperit în necropola romană a Durostorumului. Tot acolo există o instalație de climatizare și care asigură o constanță a temperaturii și umidității, o investiție care ar ajunge la vreo câteva milioane de euro. „Și domnul Duțu a promis, pe vremea când era președintele Consiliului Județean, că alocă niște fonduri, dar nu le-a alocat. Programele europene nu ne permit să le accesăm pentru un singur obiectiv la care să faci restaurare și construcție de protecție. Avem un parteneriat public-privat încheiat cu Groove Hours, cares-a ostenit de vreo câteva sute de mii de euro să facă proiectul pentru reabilitarea Mozaicului, proiect aprobat de către Ministerul Culturii. Același Groove Hour s-a oferit să facă o construcție de protecție, dar și un centru cultural, la mormântul pictat, care poate fi văzut pe niște ecrane uriașe, prin intermediul unei camere video deștepte și care nu afectează pictura camerei funerare”, a precizat Chera.În final, am vrut să știm dacă, așa cum afirma directorul Custurea, mormântul pictat este un subiect închis, precum monumentul în sine. „Tot ce este monument în teritoriu este sub protecția Direcției județene de cultură, care ar avea obligația, în principiu, să protejeze totul, inclusiv acest mormânt pe care l-am găsit în necropolele Tomisului. De-a dreapta și de-a stânga străzii Mircea se află peste 200 de morminte de inhumație, simple. Străinii le valorifică pentru că și-au dat seama de valoarea acestor monumente și de atracția pe care o constituie pentru orice fel de turist. În timp ce noi nu avem acest talent de a ne pune în valoare”, a conchis cunoscutul arheolog constănțean.