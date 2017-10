Oraşul subteran. O descoperire senzaţională în Piaţa Ovidiu

Orașul subteran. O descoperire senzațională în Piața Ovidiu

Arheologii de la Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța au făcut noi descoperiri în zona istorică a orașului. În urma unor cercetări preventive, prilejuite de construcția unui imobil, a fost descoperit un zid foarte solid, posibil zid de incintă roman timpuriu.Specialiștii au început săpăturile de mai bine de o lună pe strada Sulmona, nr. 13-15, în apropierea Colegiului Național „Mihai Eminescu”.„Este o situație cu care ne întâlnim mai rar în inima Constanței, din cauza dificultăților legate de suprapunerea orașului antic Tomis de către orașul modern Constanța. De-a lungul celor aproximativ cinci săptămâni de lucru, am reușit să străpungem complet, în unele puncte, toate straturile de pământ datorate prezenței umane, atingând pământul galben natural (loess), baza depunerilor de origine antropică. Toate nivelurile de locuire întâlnite în perimetrul cercetărilor datează din epocile romană și romano-bizantină”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arheologul Octavian Mitroi.Specialistul a subliniat că, dacă se confirmă caracterul de zid de incintă al ansamblului din care provine segmentul de zid descoperit de arheologi, atunci ne-am afla pentru prima oară în fața unui zid de apărare al Cetății Tomis de a cărei existență nu se știa.„Acesta este amplasat între zidul de incintă din perioada elenistică, situat în zona pieței Ovidiu și un alt zid, cel mai probabil roman timpuriu, de pe linia Hotel BTT - Poarta 2 Port, de care știam din cercetările anterioare”, a afirmat Mitroi.Clădire de secol VI, distrusă prin incendiereFântâna cu ghizdurile din blocuri de calcar îngrijit lucrate, care jalonează prezența în această parte a Peninsulei a unei ramificații a galeriilor subterane ale Tomisului, care aveau rolul de apeduct și cisternă, a fost o altă descoperire.Au mai fost găsite și alte ziduri aparținând unor clădiri din epocile romană și romană târzie, din păcate într-o stare precară de conservare. Mult mai interesantă este o clădire surprinsă parțial în săpătură, datând din perioada romană-bizantină și care a fost distrusă prin incendiere, cel mai probabil în a II-a jumătate a secolului VI d. Hr.„Momentul distrugerii ei l-am putut determina cu certitudine pe baza mai multor monede de bronz, a materialului ceramic și a trei opaițe cu apucătoarea sub formă de cruce, tipice perioadei. Am identificat și câteva vase ceramice, care, deși crăpate în urma impactului cu dărâmătura acoperișului, își păstrează forma inițială propriu-zisă, un stop cadru vechi de peste 14 secole”, a afirmat arheologul.Statuete de teracotăPe podeaua aceleiași clădiri, arheologii au descoperit un mortarium (piuă) din granit, într-o stare bună de conservare. Monede, ceramică de diferite categorii (amfore, veselă de bucătărie, chiar și câteva flacoane ceramice pentru parfumuri și uleiuri cosmetice), fragmente de vase de sticlă și fragmente de statuete de teracotă, tip TANAGRA, însă în afara contextului lor inițial, în amestec cu material roman, sunt alte descoperiri făcute pe strada Sulmona.Tot materialul mobil va fi adunat și triat pe complexe și niveluri de locuire, ambalat și trimis la laboratorul de restaurare al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din Traian Cliante, responsabil științific, și Octavian Mitroi, arheolog.