O emblemă a Constanţei: Catedrala "Sfinţii Petru şi Pavel"

O emblemă a Constanței: Catedrala "Sfinții Petru și Pavel"

Ştire online publicată Luni, 27 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ este un lăcaș de cult ortodox din Constanța, situat în zona peninsulară a orașului, mai jos de Piața Ovidiu, în fața clădirii Arhiepiscopiei Tomisului. Edificiul domină prin arhitectura sa monumentală întreg spațiul falezei sudice a orașului. Piatra de temelie a fost pusa la 4 septembrie 1883, in timpul mitropolitului Iosif Gheorghian. Sfințirea bisericii s-a facut la 22 mai 1895. Planurile de construcții aparțin renumitului arhitect Ion Mincu (1852-1912), apreciat în mod deosebit și considerat creatorul unui stil inspirat din tradiția românească a secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. În parcul ce înconjoară catedrala se află un complex arheologic în care sunt identificate elemente ale vechiului oraș Tomis.Constructia, în stil neobizantin, din caramidă presată, impune prin monumentalitatea fațadei și prin turnul înalt de 35 m. Pictura este refăcută in 1959-1961, de catre Gheorghe Popescu si Niculina Dona- Delavrancea, frescele fiind redate în factura neobizantină, cu o coloratură românească. Sculptura este bine reprezentată la catapeteasma și strane, ca și la candelabre, policandre și sfeșnice (aliaj metalic din bronz cu alama) proiectate, de asemenea, de Ion Mincu și lucrate la Paris.In catedrala episcopala sunt depuse, la loc de cinste, Moastele Sfantului Pantelimon, praznuit in data de 27 iulie, si parti din Moastele Sfintilor Cuviosi Axentiu, praznuit in ziua de 14 februarie, si Simeon Stalpnicul, praznuit in ziua de 1 septembrie. Moastele Sfantului Pantelimon au fost aduse aici de catre preotul Dimitrie Popescu, in anul 1931. In catedrala mai sunt pastrate si Moastele Sfintilor Epictet si Astion, descoperite la Halmyris, in anul 2001, alaturi de icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, pictata la Manastirea Durau, potrivit crestinortodox.ro. Surse: wikipedia