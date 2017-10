Misterul statuetei din Peninsulă. Diana sau Venus?

Săpăturile realizate în zona Peninsulară din Constanța, pentru înlocuirea vechilor conducte, au dus la o descoperire extraordinară pentru arheologi.În 2004, în zona dintre Piața Ovidiu și actualul Muzeu de Istorie Națională și Arheologie Constanța, au fost scoase la lumină fragmente dintr-o statuetă, întruchipând-o pe Zeița din marmură albă - Venus din Tomis.Interesant la această descoperire este faptul că cele două fragmente ale statuetei (capul și corpul) s-au potrivit perfect, deși s-au găsit în două șanțuri diferite, în același loc, și la 31 de ani distanță. Mai exact capul zeiței a fost găsit de arheologi în anul 1973, iar corpul și brațul drept, în anul 2004.Arheologul Octavian Mitroi, cel care a descoperit în 2004 fragmente din corpul zeiței, ne-a declarat că Venus a fost un „copil” al prof. Zaharia Covacef, specialist în sculptură antică, regretat arheolog implicat în recuperarea, restaurarea, expunerea și cercetarea acestei piese. Octavian Mitroi susține că a fost un mare noroc să descopere, la distanță de trei decenii și în același loc, cele două piese: „Așa ceva se întâmplă extrem de rar”.Ce spun arheologiiLa rândul său, arheologul Constantin Chera a declarat că cele două fragmente ale statuetei s-au potrivit perfect.„Din păcate, lipsesc unele părți din anatomia statuetei, iar arheologii speră să le găsească cu prilejul altor săpături. Statueta este executată din marmură de cea mai bună calitate, iar zeița este așezată pe un soclu pătrat. Piesa este datată din sec. II p. Chr. Colega mea, care din păcate nu mai este printre noi, Zizi Covacef, era de părere că statueta o întruchipează pe Venus. Eu, însă, sunt convins că este vorba de o Diana, pentru că la picioarele statuetei apar urme ale unor animale, iar în jurul umerilor este sugerată o tolbă cu săgeți. În plus, pe umărul stâng este sugerată exis-tența altui animal, eventual a unei păsări”, a subliniat arheologul Chera.Chiar dacă statuetei îi lipsesc brațul stâng de la umăr, piciorul stâng de la genunchi în jos, mâna dreaptă, piesa are o valoare deosebită.„Întreaga piesă, inclusiv soclul și suportul de susținere din spatele zeiței, este lucrată dintr-o singură bucată de marmură. Realizarea soclului este iarăși foarte interesantă: partea de jos, susținută de patru picioare, are forma unui altar. Statuia este executată cu multă acuratețe, trădând mâna unui sculptor meșter de atelier mare, de influență microasiatică. Diferența de nuanță dintre cap și restul statuetei se datorează patinării acestuia din cauza mediului: capul a stat în vitrină timp de 31 de ani, perioadă în care corpul a fost protejat de solul în care a fost găsit”, potrivit descrierilor făcute de Zaharia Covacef.Arheologul Octavian Mitroi a subliniat că, din păcate, cercetări sistematice de amploare nu se mai pot face, deoarece situl Tomis a fost suprapus de actuala așezare urbană a orașului: „S-au produs distrugeri însemnate”.v v vAstăzi, statueta a luat drumul Chinei și participă la o expoziție internațională, într-un schimb cultural realizat între România și statul chinez, de promovare a culturii noastre în lume.