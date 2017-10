Minunile lui Arsenie Boca, povestite de părintele Marius Moşteanu

1

canonizare

https://sfintiinugresesc.wordpress.com/2015/08/30/cuvinte-vii-hule-despre-reincarnare/ Arsenie Boca - erezie, nu canonizare. Este datoria noastra sa intelegem, intr-un final, subiectul asa cum reiese din inregistrarea audio postata pe internet sub titlul : „Parintele Arsenie Papacioc si Parintele Ioanichie Balan despre ratacirile P. Arsenie Boca” - https://www.youtube.com/watch?v=w9AAI9iwvkM ; transcrierea se afla la https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/11/18/marturisire-impotriva-ereziei/comment-page-2/#comment-4784 ; de asemeni - https://www.youtube.com/watch?v=spXHMLWdqR8 Ca pictura de la Draganescu este vadit ecumenica - vezi de exemplu https://888adevarul8despre8arsenieboca8.files.wordpress.com/2015/06/cincizecimea-eretica-a-lui-boca-ce-sustine-teoria-ramificatiilor.jpg sau https://saccsiv.wordpress.com/2015/06/05/foto-de-ce-l-a-pictat-parintele-arsenie-boca-pe-ereticul-ulfila-in-biserica-draganescu-sau-nu-era-eretic/. Lamurirea simbolurilor picturii este facuta aici https://888adevarul8despre8arsenieboca8.files.wordpress.com/2015/06/biserica-din-draganescu-un-rezumat-sugestiv-al-invataturilor-parintelui-arsenie-boca.pdf , precum si - pe larg si in mare detaliu - la https://theologiepatristica.wordpress.com/2015/06/21/de-ce-pictura-parintelui-arsenie-boca-e-necanonica-discutie/ In zadar arhim. Paulin Lecca l-a implorat in tinerete “aveti mila de Sangele pe care Domnul nostru Iisus Hristos L-a varsat pentru noi toti, aveti mila de turma pe care o pastoriti si aveti mila de sufletul sfintiei voastre” - spune ca nu a putut impiedica “pictura sa de la Drăgănescu in mod explicit sincretistă si ecumenistă, frizand erezia, cu „inovatii” inacceptabile si elemente catoliciste introduse printre erminiile ortodoxe, chipurile sfinte exprimând mai degrabă un demonism latent decât dumnezeire, pe care l-au sesizat specialiștii ortodocsi din domeniu, dar si unii crestini atenti si lumininati.” Tipic, ecumenismul picturii este chiar salutat si promovat pentru Catedrala Mantuirii Neamului de catre PS Daniil Stoenescu, editorul manuscriselor. Intre acestea, PS a gasit “UN PROIECT VIZIONAR AL PĂRINTELUI ARSENIE BOCA” - schita inca mai elaborata cincizecimii eretice, chiar mai eretica prin cuprinderea intr-un proiect arhitectonic (si inca -cica- bazat pe Sfintii Parinti) subordonat papei, a franciscanilor, zidului plangerii de la Ierusalim, a operelor lui Leonardo si Michelangelo alaturi de Sarov, Prislop, Sambata, Caraiman, Cozia, Voronet, biserica lui Horea, Sf. Stefan cel Mare, Istanbul s.a.m.d. Dealtfel, satisfactia ecumenista a PS Daniil Stoenescu are un precedent: . La baza unora ca cele de mai sus stau (de exemplu) capitolul 108 – “Taina lui Ilie și Ioan” din cartea ”Cuvinte vii”, pagina 271-273. Predica din 14 decembrie 1949 se “intreaba” despre reincarnare si contine hule in loc de raspunsuri, pe care le-ar fi putut da pana si copiii de la gradinita. Desi folosita – prin citare pe sarite – pentru a argumenta ca boca combatea reincarnarea, este o hula de la un capat la altul. Din pacate, aceasta varza altoita pe toate balariile este autobiografica - daca mai este nevoie, cititi aici pe parintele Gheorghe Anitulesei : https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/a-despre-ortodoxia-neindoielnica-a-credintei-celui-despre-care-se-trateaza/h-din-invataturile-pagane-scrise-ale-parintelui-arsenie-boca/ . Pe acest blog aveti marturiile urmatorilor: Antonie Plamadeala, ucenici Par. Cleopa si Iustin Parvu s.a., iar mahnirea de-o viata a Par. Staniloae este vizibila la https://sfintiinugresesc.wordpress.com/2015/09/04/lidia-ionescu-staniloae-despre-boca-slava-desarta-atitudini-extravagante-catusi-de-putin-in-spiritul-dreptei-credinte-care-l-au-condus-la-spectaculozita/ ) Marturiile PS Daniil Stoenescu se gasesc aici: 1. “Părintele Arsenie “Omul îmbrăcat în haină de in și îngerul cu cădelnița de aur”, Ed. Charisma, Deva, 2009, pag. 90-91 - vezi pasaj aici https://saccsiv.wordpress.com/2015/08/28/refuz-primarul-din-boteni-nu-vrea-sa-dea-jos-bustul-lui-petre-tutea-iar-cel-din-campulung-sa-schimbe-denumirea-strazii/#comment-282758 2."Biserica de la Drăgănescu – Capela Sixtină a Ortodoxiei românești", Deva, 2005, pag. 176 - http://www.lumeacredintei.com/reviste/lumea-credintei/lumea-credintei-anul-v-nr-9-50-septembrie-2007/privirea-vesniciei-pictura-parintelui-arsenie-boca/ ). Actualmente, intrebarea fireasca este https://saccsiv.wordpress.com/2015/05/21/de-ce-mass-media-anti-ortodoxa-cere-canonizarea-parintelui-arsenie-boca/#more-25250. Cel mai lejer raspuns este aici https://www.youtube.com/watch?v=odENASpdsLg - “Cazul pr. Arsenie Boca, sau cum oamenii vor altceva decat pe Hristos”. Cel mai terifiant - https://sfintiinugresesc.wordpress.com/2015/08/29/intr-adevar-langa-noi-era-o-faptura-parca-om-para-fiara-cu-barba-pana-la-pamant-si-un-par-ca-o-coama-de-leu-impingea-cu-noi-la-bolovan/