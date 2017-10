Genial! Şi-a transformat drama într-o invenţie de mare succes

Un elev de excepție, la Liceul Internațional de Informatică

Genial! Și-a transformat drama într-o invenție de mare succes

Ieri, la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, am avut ocazia să-l cunoaștem pe genialul elev Dragoș Șerban, din clasa a XI-a, cel care și-a transformat propria dramă într-un țel, și anume de a salva viețile altor oameni.În urmă cu un an, Dragoș Șerban a fost supus unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a unei tumori osoase. Intensitatea propriilor temeri și incertitudini care acompaniază așteptarea rezultatelor unei biopsii l-au inspirat în a realiza un program pe computer care dă verdictul imediat cu privire la statutul canceros sau benign al unei tumori.Diagnostic pus cu ajutorul matematiciiDragoș a înțeles atunci cât de grea este așteptarea, cu atât mai mult pentru cei care au un răspuns de tumoare malignă și pentru care intervalul de așteptare de aproximativ o lună poate ar face o diferență în aplicarea tratamentului.„Începând din luna iunie a anului trecut și până la finele lunii decembrie, am reușit să dezvolt un algoritm pe bază de inteligență artificială care reușește să calculeze, folosind statistică matematică, dacă o tumoare este benignă sau malignă - respectiv cancer. Am realizat singur acest proiect folosind doar internetul și pot să vă spun că funcționează cu o acuratețe de 90%, motiv pentru care am în vedere patentarea lui. La competiția de la București, au fost câteva persoane interesate, care mi-au luat datele de contact și mi-au promis că îmi vor promova ideea în fața unor neurochirurgi. Medicul din juriul de la București mi-a spus că se confruntă zi de zi cu astfel de probleme și că proiectul meu ar putea fi o soluție. Este de ajuns să am la dispoziție o imagine de RMN sau tomografie computerizată. Pentru ca acest proiect să-și dovedească utilitatea, eu am nevoie de cât mai multe imagini cu tumori. Până la această oră, am lucrat cu 10 astfel de imagini. Momentan, l-am folosit pentru tumori cerebrale, dar îmi doresc să-l adaptez și pentru tumori pulmonare”, a mai declarat elevul.Dragoș spune că nu are absolut deloc cunoștințe de medicină, dar că, pur și simplu, cu ajutorul matematicii se poate pune un diagnostic.Proiectul său, intitulat „A non-invasive approach to brain tumors classification based on their textured pattern in MR images and CT scans”, prin care a oferit o alternativă la biopsia tumorilor cerebrale, a primit deja confirmarea reușitei sale prin obținerea Premiului I absolut cu medalie de aur la Concursului Național de Științe și Tehnologii FirSTep, ce a avut loc la București. Astfel, el s-a calificat la cel mai mare concurs de proiecte internaționale, ISWEEP, ce va avea loc la Houston, SUA, în mai 2015. Dragoș va participa la categoria „Environment health disease prevention”.Palmares impresionantProf. Mustafa Bedir, managerul Liceului Teoretic Internațional de Informatică, declara că „este un proiect important nu numai prin natura lui, prin faptul că aduce ceva nou în medicină, dar este o inspirație pentru ceilalți elevi. Dragoș este un model pentru colegii lui, care ar putea să încerce să se implice, de asemenea, mai mult, să realizeze ceva benefic pentru societate”.Prof. Ali Cabas, de la catedra de informatică a liceului, declara, ieri, că este convins că elevul său va reuși să urmeze cursurile universitare într-o facultate internațională de top din America ori din Anglia, din domeniul computer science.v v vÎn palmaresul elevului Dragoș Șerban mai figurează o medalie de bronz obținută în clasa a IX-a în America, cu un proiect de fizică legat de un material izolator pentru pereți, dar și o medalie de argint câștigată în Georgia, pentru o platformă educațională bazată pe animație. În clasa a X-a a obținut un bronz la Ankara (Turcia), tot cu un proiect de animație.